Erfaren konsult för AI-stödd bild- och signalanalys för rymdtillämpning
Professional Galaxy AB / Elektronikjobb / Uppsala
2026-01-12
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Erfaren konsult för AI-stödd bild- och signalanalys för rymdtillämpning på uppdrag av vår klient.
KravprofilI flera rymdprojekt har vi behov av förstärkning av erfaren konsult som kan jobba med lösningar för AI-stödd bild- och signalanalys, och optimerad kodimplementering i satellitdatorer, för bl.a. realtidskritiska jordobservationstillämpningar.Kvalifikationer (Krav):-Utbildningsnivå: M.Sc. eller B.Sc. inom tekniskt relevanta områden (tex teknisk fysik, elektroteknik, inbyggda system, programmeringsteknik, datateknik eller farkostteknik (flyg & rymd), och med utbildningsprofil som inkluderar fördjupningar inom AI (ML/DL) och avancerad bild-/signalbehandling.-Praktisk erfarenhet: Flerårig dokumenterad erfarenhet av utveckling, optimering, implementering och test & verifiering inom nämnda behovsområden.-Programmering: Gedigna kunskaper i Python samt erfarenhet av ramverk som TensorFlow och PyTorch.-Edge AI: Erfarenhet av att träna, optimera, implementera och utvärdera AI-modeller för begränsade hårdvaruresurser (GPU, FPGA, ARM-processorer) och med höga krav på robusthet och låg latens.-Systemförståelse: Förmåga att integrera AI-moduler i distribuerade system och plattformar, samt kunskap om "edge computing", containerisering och miljökrav.Meriterande:-Erfarenhet av nämnda behovsområden från rymdindustrin eller andra branscher med höga krav på kvalitet och tillförlitlighet (som t.ex. flyg, försvar, medicinteknik).-Erfarenhet av CI/CD-pipelines (anpassade för edge- och ombordmiljöer) för automatiserad träning, testning och kvalitetssäkring av AI-modeller.-Kännedom om relevanta standarder för rymdsystem.Personliga egenskaper:-Problemlösare: Du har en stark analytisk förmåga och motiveras av att lösa komplexa tekniska utmaningar.-Lagspelare: Du är kommunikativ och trivs med att arbeta i ett sammansvetsat team.-Självgående och noggrann: Du driver ditt arbete framåt strukturerat och med hög kvalitet.-Kommunikativ: Du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
ÖvrigtKonsulten behöver i normalfallet kunna vara på plats i Uppsala alla arbetsdagar i veckan.Visst distansarbete kan eventuellt tillåtas över tid, enstaka dagar eller så, beroende på projektets karaktär och behov.Beroende på vilket av flera planerade projekt som sökande kandidater skulle passa bäst för kan aktuellt startdatum vara så snart som möjligt i januari eller senare under Q1 2026. Därför önskar vi att det i ansökan anges vilka alternativa startdatum som är möjliga för kandidaten.
Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragsperiod: ASAP till Öppet
Uppdragslängd: 6 månader heltid med option för förlängning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
753 10 UPPSALA Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se Jobbnummer
9679992