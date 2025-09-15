Erfaren Kommunikatör till statligt bolag i Stockholm.
2025-09-15
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren Kommunikatör.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Så snar som möjligt.
• Längd: 20260630, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka efter överenskommelse med beställande kund.

Om tjänsten
Kommunikatörsrollen är bred och du arbetar med många olika uppdrag, ofta parallellt, både självständigt och tillsammans med andra inom bolaget. Tillsammans med dina två kollegor på kommunikationsstaben är du ett operativt kommunikationsstöd åt chefer och kollegor inom bolaget. Du rapporterar till kommunikationschefen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• deltar aktivt i kommunikationsavdelningens arbete med att nå våra uppsatta mål
• bidrar i arbetet med att utveckla MediCarrier till att bli en kommunikativ organisation
• utifrån strategi, planer och verksamhetens uppsatta mål och behov initierar och realiserar begriplig kommunikation i våra kanaler (webb, intranät och sociala medier) till våra olika målgrupper och intressenter
• tar fram bolagsövergripande powerpointpresentationer
• tar fram och formge grafiskt kommunikationsmaterial i Adobe-paketet (InDesign, Illustrator, Photoshop)
• textproduktion av nyheter, informationsmaterial och rekryteringstexter m.m.
• fotografering och filmproduktion, samt övrigt förekommande arbete på en kommunikationsstab
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har högskole- eller universitetsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Du har relevant erfarenhet av att arbeta brett med kommunikation.
• Du är en van användare av Optimizely, Microsoft Office och Adobe Creative Suite
• Du är van vid att med mobilen som redskap fotografera samt filma och har kunskap i att redigera i Adobe Premiere Pro.
• Du uppskattar och vill arbeta operativt, både självständigt samt i team. Du tycker om att ta egna initiativ och vill se till verksamhetens bästa genom att utvecklingsorienterat arbetssätt.
Vi ser det som meriterande om du som söker också har
• kunskap om tillgänglighetskraven för olika medier och kanaler
• erfarenhet från arbete från olika sektorer
Om verksamheten
