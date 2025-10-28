Erfaren kommunikatör till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Stockholm.
2025-10-28
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren kommunikatör.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026-01-14
• längd: 12 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till distansarbete 45% av tiden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsakDina arbetsuppgifter
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Pplanera, genomföra och utvärdera olika externa kommunikationsaktiviteter och kanaler för att sandlåde- och innovationsverksamheten ska nå ut bredare med sin kommunikation
• Snabba kommunikationsinsatser som exempelvis ta fram korta budskap, filma med mobilen, skapa presentationer i Powerpoint, ta fram kort, rörligt material i vårt publiceringsprogram Storykit,
- Arbete med digitala kanaler och sociala medier
• Beställa, samordna och driva samarbeten med externa leverantörer, exempelvis formgivare, filmproducenter eller webbyråer
• Omvärldsbevaka för att identifiera nya kanaler och kommunikationssätt
• Bygga och underhålla nätverk utanför myndigheten för att underlätta spridningen av myndighetens budskap
• Publicera, uppdatera och analysera information på extern och intern webbplats
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning
• Minst sju (7) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
• Ggoda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign och Photoshop)
• Goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver och Sitevision)
• Du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Du har goda kunskaper i MS Office
Dessutom har du:
• Erfarenhet av att arbeta i en snabbt föränderlig omvärld där man hela tiden behöver se över budskap, kanaler och aktiviteter
• Van att planera och genomföra kommunikationsinsatser, framför allt på operativ nivå
• Att ta fram budskap och presentationer
• Att samarbeta med externa leverantörer
• Att bygga och underhålla nätverk
• Van att ha kontakt med leverantörer, kunder och andra intressenter
Dina personliga egenskaper är:
• Driven
• Idérik
• Utåtriktad
• Snabb
• Självgående
• Samarbetsorienterad & lösningsorienterad
• Är intresserad av tekniska frågor, exempelvis AI
• Är en doer som får saker gjorda
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig, då söker du såklart tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Eventuella intervjuer hos IMY med slutkandidater sker hos kund och då behöver du kunna vara tillgänglig:
24 november
Kl. 13.00-14.00
Kl. 14.30-15.30
28 november
Kl. 13.00-14.00
Kl. 14.30-15.30
Välkommen! Ersättning
