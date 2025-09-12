Erfaren kommunikatör/pressekreterare till Svenska Kyrkan
Härnösands Stift / Marknadsföringsjobb / Härnösand Visa alla marknadsföringsjobb i Härnösand
2025-09-12
Erfaren kommunikatör/pressekreterare till Svenska Kyrkan
Vill du arbeta i en roll där kyrkan möter omvärlden? Har du dessutom erfarenhet av press- och mediearbete och vill bidra till att stärka Svenska kyrkans röst i samhällsdebatten? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Till stiftskansliet i Härnösand söker vi nu en kommunikatör med ansvar för press- och mediefrågor.
På stiftskansliet i Härnösand arbetar vi för församlingarnas bästa. Vårt uppdrag är att skapa hållbara och ändamålsenliga förutsättningar för att vara kyrka i dag, samtidigt som vi rustar för den kyrka vi vill se i framtiden. På stiftskansliet arbetar cirka 50 medarbetare med olika kompetenser. Den aktuella tjänsten är placerad på enheten Stöd och service, där ett tiotal kollegor tillsammans ansvarar för stiftskansliets interna och externa stöd.
Din roll
Som kommunikatör i stiftsorganisationen har du ett brett och spännande arbetsområde. Huvudfokus är stiftsorganisationens externa kommunikation, där webbplats, nyhetsbrev och sociala medier ingår.
Du ingår i ett kommunikationsteam och har nära samarbete med ytterligare en kommunikatör. Tillsammans verkar ni främjande för stiftets församlingar med stöd i kommunikationsfrågor, det kan handla om utbildningsinsatser, workshops och rådgivning. Ni ansvarar också för kommunikatörsnätverket i stiftet och arrangerar stiftets årliga kommunikationsdag.
Du är aktivt delaktig i nationella och regionala nätverk inom Svenska kyrkan.
Du är en resurs för stiftets församlingar i frågor som spänner över hela kommunikationsområdet.
Du ansvarar för stiftsorganisationens press- och mediekontakter och arbetar proaktivt för att synliggöra Svenska kyrkan i Härnösands stift. Du stöttar biskopen i rollen som opinionsbildare och företrädare i samhällsdebatten. Du bedriver systematisk omvärlds- och mediabevakning och gör bedömningar av när och hur kommunikativa insatser bör göras.
Du har en central roll i stiftets kris- och beredskapskommunikation.
Arbetet kräver flexibilitet och beredskap att snabbt prioritera om vid akuta händelser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en initiativrik person som driver ditt arbete framåt. Du trivs med att samarbeta och bidra till en god laganda. Du har gott omdöme, personlig mognad och förmåga att agera klokt även i pressade situationer.
Vi söker dig som:
- har relevant högskoleutbildning inom journalistik, kommunikation/medievetenskap eller motsvarande.
- har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- har flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt press- och mediearbete, gärna från redaktionell miljö, och med erfarenhet av flera olika kanaler (press, tv, digitala medier).
- är medlem i Svenska kyrkan och har körkort.
- har goda kunskaper inom Adobe CS (InDesign, Photoshop, Premiere PRO) samt Officepaketet.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan eller annan idéburen organisation.
- etablerade kontakter i det svenska medielandskapet.
- studerat teologi.
Vi vill att du delar och identifierar dig med våra kärnvärden:
Integritet - vi är objektiva, sakliga och konsekventa.
Engagemang - vi är intresserade, nyfikna och stödjande.
Lärande - vi är öppna, utvecklande och ansvarstagande. Kontaktperson för detta jobb
För mer information om tjänsten, kontakta enhetschef Erika Lindström på 0611-254 27 alternativt erika.lindstrom@svenskakyrkan.se
.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på stiftskansliet i Härnösand. Arbetstiden är i huvudsak måndag-fredag kl. 8.00-17.00, men arbete på obekväm tid kan förekomma i samband med aktuella händelser. Resor i tjänsten förekommer, ibland med övernattning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats mitt i Härnösand, med stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet att utveckla din kompetens. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag, en timmes friskvård i veckan samt tillgång till företagshälsovård. Som anställd i Svenska kyrkan omfattas du av kollektivavtal och tjänstepension.
Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar stiftet Västernorrlands- och Jämtlands län. Stiftet består av 100 församlingar samlade i 15 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Härnösand. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också prästlönetillgångarna som består av skog, jord och fonder. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Stift
(org.nr 252010-0104) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands stift Kontakt
Erika Lindström 0611-25427 Jobbnummer
9506529