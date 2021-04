Erfaren kökssäljare till vår butik Ballingslöv | Frölunda - Angered Byggvaror AB - Säljarjobb i Göteborg

Angered Byggvaror AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-15För att förstärka vår organisation och öka vår kundservice så söker vi nu ytterligare en driven och engagerad säljare till vår utställning Ballingslöv Frölunda. Vi söker dig som brinner för försäljning, men också har ett öga för inredning och design!Vi söker en social medarbetare med hög servicekänsla som alltid sätter kunden i fokus och är beredd att sätta sig in i kundernas behov. Detta för att du i nästa steg ska kunna leverera ett kök som håller genomgående hög kvalitet avseende såväl praktiska lösningar som utseendemässig finess efter givna förutsättningar. Till din hjälp har du ett fantastiskt sortiment av såväl kök, bad och förvaring från Ballingslöv.Ballingslöv Frölunda är vår prisbelönta utställning på 450 kvm. Här finns många olika miljöer där vi visar upp bredden och möjligheterna i vårt sortiment. Med kunnig personal arbetar vi i utställningen främst med att hjälpa våra privatkunder att ta fram de lösningar som passar dem bäst, vare sig det gäller kök, bad eller förvaring.Huvudsakliga arbetsuppgifter.Rollen som säljare hos oss i vår utställning innebär ansvar för försäljning av kök-, badrums- och förvaringslösningar till våra konsumentkunder. Du arbetar i vår utställning där du träffar våra kunder och hjälper dem att förverkliga sitt drömprojekt - och skapa vardagsglädje.I arbetet ingår att upprätta offertunderlag, göra orderberedning, rita kök, bad, förvaring och vitvaror i ritprogrammet Winner. Du har själv kontakt med kund, leverantörer och montör under processens gång. Du ansvarar för dina egna kunder och ansvarar själv för att prestera mot en överenskommen budget. Allt från första kontakten tills köket är levererat och installerat.Hos oss arbetar du i hela kedjan; från första kundkontakten, genom det kreativa stadiet vid ritbordet till färdiglevererat kök. Du är kundens huvudsakliga kontaktperson genom hela säljprocessen och ansvarar för både kunden och affären. För att trivas med detta måste du kunna fatta egna beslut, förmå att guida kunden genom köksprocessen och slutligen driva affären framåt till ett avslut. Det ställer krav på goda administrativa egenskaper samt fokus på smart och tidseffektiv planering. Självklart är du trygg i rollen som säljare och trivs i nya människors sällskap.Kvalifikationer.Du har tidigare erfarenhet från försäljning inom köksbranschen och har kunskap i någon typ av köksritningsprogram samt produktkännedom om köks- och badrumsinredning. Som person har du naturligt lätt för att skapa förtroende och affärsmässig relation till alla typer av människor och att anpassa ditt säljspråk utifrån förutsättningarna kunden ger dig. För att trivas hos oss är du både en lagspelare och kan jobba självständigt.Det är viktigt att du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmågan att kunna uttrycka dig i tal och skrift.För att lyckas i tjänsten som kössäljare hos oss bör du även ha mycket stor datorvana och vara insatt och nyfiken på den digitala utvecklingen som sker. Du bör ha en relevant gymnasieutbildning samt några års yrkeserfarenhet. Högskoleutbildning inom relevant ämne är högst meriterande.Passar du in i följande beskrivning?Tidigare erfarenhet inom köksbranschen.Är en Säljare som drivs av att sälja samt älskar kundmötet och har dokumenterat goda säljresultat.Är van vid att arbeta digitalt.Har ett intresse inom inredning och design med bra känsla för färg och form.Har ett visst byggtekniskt förstående.Då ska du absolut söka tjänsten hos oss!TjänstenTjänsten avser heltid - 100%. Placering i vår utställning i Västra Frölunda. Arbetstider 09:00-18:00, för att hålla en hög servicegrad så baseras dessa på utställningens öppethållande.Omfattning: Heltid, helgarbete ingårButikens öppettider, Mån-fre 10-18, Lör 10-16.Start: Omgående eller enligt överenskommelsePlats: Ballingslöv Frölunda, Victor Hasselblads Gata 11, 421 31 Västra FrölundaLön: Enligt överenskommelseSkicka in din ansökan i form av CV och personligt brev till Richard Fogelqvist.Märk upp din ansökan med: Kökssäljare och ditt namn i ämnesraden.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-15Angered Byggvaror ABVictor Hasselblads Gata 1142131 Göteborg5694912