Erfaren kock till sommarsäsongen 2026 Visby, Gotland

Florens Visby AB / Kockjobb / Gotland
2026-01-18


Visa alla kockjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Florens Visby AB i Gotland

En välbesökt restaurang i centrala Visby söker nu en erfaren kock till sommarsäsongen 2026.
Vi söker dig som är självgående, stresstålig och trivs i ett högt tempo. Du har god erfarenhet av arbete i restaurangkök och vill vara en del av ett sammansvetsat team under sommaren.

Publiceringsdatum
2026-01-18

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av rätter

Samarbete med kök och servis

Bidra till ett effektivt köksarbete

Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som kock

Kan arbeta självständigt

Har god samarbetsförmåga

Behärskar svenska eller engelska

Vi erbjuder:
Säsongsanställning sommaren 2026

Arbete i ett högt tempo med ett professionellt team

Personalboende kan ordnas vid behov

Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info@wallersrestaurang.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Florens Visby AB (org.nr 556781-3877)
Wallers plats 7 (visa karta)
621 56  VISBY

Arbetsplats
Wallers Restaurang

Jobbnummer
9690108

Prenumerera på jobb från Florens Visby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Florens Visby AB: