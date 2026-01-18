Erfaren kock till sommarsäsongen 2026 Visby, Gotland
En välbesökt restaurang i centrala Visby söker nu en erfaren kock till sommarsäsongen 2026.
Vi söker dig som är självgående, stresstålig och trivs i ett högt tempo. Du har god erfarenhet av arbete i restaurangkök och vill vara en del av ett sammansvetsat team under sommaren.Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av rätter
Samarbete med kök och servis
Bidra till ett effektivt köksarbete
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som kock
Kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga
Behärskar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Säsongsanställning sommaren 2026
Arbete i ett högt tempo med ett professionellt team
Personalboende kan ordnas vid behov
Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info@wallersrestaurang.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Florens Visby AB
(org.nr 556781-3877)
Wallers plats 7 (visa karta
)
621 56 VISBY Arbetsplats
Wallers Restaurang Jobbnummer
9690108