Erfaren kock till personalrestaurang i Kristinehamn
Facili Sverige AB / Kockjobb / Kristinehamn Visa alla kockjobb i Kristinehamn
2026-06-12
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Facili Sverige AB i Kristinehamn
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Erfaren kock till personalrestaurang i Kristinehamn – strålande arbetstider 06:30–15:30!
Vill du ha dagtid, fasta rutiner, ett härligt team och en arbetsplats där humör, tempo och samarbete sitter i väggarna? Nu söker vi en kock till vår kunds personalrestaurang i Kristinehamn, där vi lagar och serverar cirka 180–200 luncher varje dag.
Om oss Facilitec
Facilitec är ett nordiskt service- och facility management-företag som hjälper kunder att få sina arbetsplatser att fungera varje dag. Vi levererar tjänster inom arbetsplatsservice, drift och support alltid med fokus på kvalitet, säkerhet, struktur och ett professionellt bemötande. Hos oss blir du en del av ett lag som gillar att göra skillnad och som tar ansvar för helheten.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som kock i personalrestaurangen är du en viktig del av gästupplevelsen – från planering och tillagning till service och ordning i köket. Du trivs när det är fart, gillar att samarbeta och har en positiv inställning även när tempot är högt.
Arbetstid: 06:00–15:00 (vardagar)
Placering: Kristinehamn
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vikariat minst 6 månader, med möjlighet till förlängning och potentiellt tillsvidareanställning då vår kund växer.
Arbetsuppgifter
Tillaga dagens lunch och kompletterande rätter (t.ex. vegetarisk, sallader)
Förberedelser (mice en place), planering och produktion
Hantera specialkost/allergener och säker livsmedelshantering
Egenkontroll, hygienrutiner och ordning & reda i kök/beredning
Beställningar och varumottagning (beroende på upplägg)
Samarbete med kollegor för ett smidigt lunchflöde
Vem vi söker
Du är stresstålig, glad, positiv och har humor – och du gillar att skapa en bra stämning runt dig. Framför allt har du en "ja-attityd": här finns inga problem, bara lösningar.
Vi tror att du har:
Erfarenhet som kock (gärna i restaurang, storkök eller personalrestaurang)
Goda kunskaper i hygien, livsmedelssäkerhet och egenkontroll
Förmåga att arbeta strukturerat i ett högt tempo
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande:
Kockutbildning
Erfarenhet av volym/lunchproduktion
Vana av specialkost och allergenhantering
Vi erbjuder
Fasta och strålande arbetstider: 06:00–15:00
Fantastiska kollegor och ett team som ställer upp för varandra
En stabil vardag med tydlig rytm och högt engagemang
Möjlighet att växa med uppdraget – vår kund utvecklas snabbt
Låter det här som rätt nästa steg? Sök redan idag! Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänster tillsätts snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
via e-post
E-post: sanna.nygard@facilitec.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren kock Kristinehamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Facili Sverige AB
(org.nr 556810-4086)
Kristinehamn (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN Kontakt
Sanna Nygård sanna.nygard@facilitec.se Jobbnummer
9960591