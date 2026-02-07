Erfaren Kock Till Italiensk Restaurang I City

La Fiamma AB / Kockjobb / Stockholm
2026-02-07


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos La Fiamma AB i Stockholm

Väletablerad italiensk restaurang i hjärtat av city, där råvarukvalitet, hantverk och passion för det italienska köket står i fokus. Nu söker vi en driven och erfaren köksmästare som vill ta ansvar för köket och leda teamet i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet som kock inom à la carte, fine dining eller liknande
Är passionerad och kreativ, med ett genuint intresse för det italienska köket
Är van vid att arbeta i högt tempo och kan hantera stress
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla

Vi erbjuder:
En nyckelroll i en etablerad och ambitiös restaurang
Möjlighet att sätta din prägel på köket och menyerna
Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Ett kreativt arbetsklimat där dina idéer och erfarenheter värdesätts

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@winelounge.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
La Fiamma AB (org.nr 559367-0358)

Arbetsplats
Restaurang i City

Jobbnummer
9729490

Prenumerera på jobb från La Fiamma AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos La Fiamma AB: