Erfaren Kock Till Italiensk Restaurang I City
2026-01-05
Väletablerad italiensk restaurang i hjärtat av city, där råvarukvalitet, hantverk och passion för det italienska köket står i fokus. Nu söker vi en driven och erfaren köksmästare som vill ta ansvar för köket och leda teamet i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet som kock inom à la carte, fine dining eller liknande
Är passionerad och kreativ, med ett genuint intresse för det italienska köket
Är van vid att arbeta i högt tempo och kan hantera stress
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en etablerad och ambitiös restaurang
Möjlighet att sätta din prägel på köket och menyerna
Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Ett kreativt arbetsklimat där dina idéer och erfarenheter värdesätts Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@winelounge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Fiamma AB
(org.nr 559367-0358) Arbetsplats
La Fiamma Jobbnummer
9668659