Erfaren kock till förskola i Tensta
2026-03-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Är du en passionerad och erfaren kock som brinner för hållbar och näringsrik matlagning?
Vi söker en skicklig kock med gedigen erfarenhet till Tensta förskoleområde inom Järva stadsdelsförvaltning.
Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa ekologiska och hållbara måltider för våra barn. Vi vill att du, med din expertis och kreativitet, hjälper oss att utveckla och förbättra vår matlagning så att varje måltid blir en näringsrik upplevelse för barnen.
Hälsning från din framtida chef
Jag heter Aria Rashid och är rektor för Tensta förskoleområde. För mig är det viktigt att ha medarbetare som trivs på jobbet, har arbetsglädje, känner engagemang och tycker om att ta eget ansvar. Som chef och ledare är jag mån om att skapa delaktighet och ta vara på medarbetares egna idéer och drivkraft. Jag värdesätter öppen kommunikation som en grundläggande princip i mitt ledarskap. Hos oss tas allas idéer till vara och vi tillsammans utvecklar förskoleområdets arbete för att erbjuda det bästa måltiderna för barnen på våra förskolor.
Vi erbjuder
Som kock hos oss blir du en del av en engagerade medarbetar grupp som vill erbjuda barnen en utbildning av hög kvalitet, där pedagogiska måltider har en viktig roll. Som anställd i Stockholm Stad tar du del av alla förmåner som arbetsgivaren erbjuder, bland annat friskvårdsbidrag, arbetskläder och skor.
Din roll
Som kock hos oss är du med och väcker barnens intresse för smaker och råvaror samt skapar matglädje och trivsel. Måltiderna är en viktig del av förskolans verksamhet och ditt arbete bidrar till livslånga positiva värderingar kring mat, miljö och hälsa. Målet är att du ska servera näringsrika, varierade och bra komponerade maträtter som också ska vara planerade utifrån hälsomässiga, sociala, pedagogiska och miljömässiga perspektiv.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat att:
laga mat från grunden och servera frukost (brödbakning flera dagar i veckan), lunch och mellanmål,
ansvara för egenkontroll, hygien, disk, städ i köket och att livsmedelshanteringen sker lagenligt,
löpande utveckla din kunskap inom ditt verksamhetsområde och hålla dig informerad om nya regler och riktlinjer,
tillaga näringsrik specialkost utifrån barnens olika allergier,
planera inköp utifrån säsong, göra beställningar via stadens e-handelsportal samt ansvara för att ta emot och hantera varuleveranserna,
beställa de ekologiska varor som har störst effekt ur miljö och hälsosynpunkt,
arbeta aktivt med att följa givna budgetramar,
fullt ansvar för köket på en av våra förskolor med tre avdelningar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
mycket goda kunskaper i svenska genom att utförligt kunna uttrycka dig i tal och skrift,
gymnasieexamen från restaurang- och livsmedelsprogrammet alternativt en annan gymnasieexamen och därefter en eftergymnasial utbildning till kock,
flerårig och aktuell erfarenhet som kock i förskola/skola/storkök där du självständigt har lagat mat från grunden,
erfarenhet av att tillaga specialkost och kunskaper i livsmedelshygien och näringslära,
vana att arbeta med dator med bra kunskap i Officepaketet (Word och Excel),
erfarenhet att ansvara för budget med förståelse för ekonomisk hushållning,
kunskap och vana att söka info om livsmedelsverkets riktlinjer för kök inom förskola,
kunskap och erfarenhet av egenkontroll,
goda kunskaper om näringslära och hållbar matlagning,
erfarenhet av att arbeta med ekologiska livsmedel och hållbara inköp,
förmåga att planera och skapa näringsrika och varierade menyer.
Det är meriterande om du har:
vana av att göra matbeställningar via dator i system som t.ex. agresseo,
utbildning i livsmedelshygien- och livsmedelssäkerhet/ HACCP (lägst basutbildning cirka 1 dag).
Din personlighet och ditt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget, se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se). Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer, referenstagning samt arbetspsykologiska tester som ett komplement i helhetsbedömningen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!

För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom Förskola måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. För att beställa utdrag gå in på polisen.se, välj Skola eller förskola.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1560". Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Tensta förskolor Enhet 4 Kontakt
Aria Rashid aria.rashid@edu.stockholm.se 08-50841140
9820050