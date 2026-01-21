Erfaren kock som trivs med självständigt arbete
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på Oui-chef söker nu självgående och erfarna kockar inom à la carte för uppdrag hos oss.
Du är en erfaren kock som är trygg i köket, tar ansvar och levererar kvalitet. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och driva köket på egen hand, samtidigt som du fungerar bra i samarbete med andra när arbetet sker i team. Arbetsplatsen ligger utanför Stockholm, cirka 30 minuter med bil, vilket innebär att du behöver kunna ta dig dit på egen hand.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Kock med 5-8 års erfarenhet, främst inom à la carte Mycket självgående och trygg i köket.
Lagar bra mat med kvalitet och fina råvaror
B-körkort och möjlighet att ta dig till jobbet
Goda kunskaper i svenska och engelska
För oss är det viktigt att du känner dig trygg, trivs i ditt arbete och får uppdrag som fungerar för dig. Vi värdesätter ett bra samarbete och långsiktiga relationer. Start mitten av februari, arbete fram till sommaren, med möjlighet till fortsatt samarbete över hösten och framåt.Känner du att detta passar dig är du varmt välkommen med din ansökan.zabi@oui-chef.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Zabi@oui-chef.se
E-post: Zabi@oui-chef.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsons Restaurangservice AB
