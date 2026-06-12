Erfaren kock sökes till restaurang i Stockholm
Falafeltronen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-12
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Vi söker en erfaren kock till vår restaurang i Stockholm för heltidsanställning.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i restaurangkök med matlagning, förberedelser av råvaror samt dagliga köksuppgifter.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som kock i restaurangkök är ett krav
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och under stress
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Arbete i en professionell restaurangmiljö i Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Skicka CV till mail.
E-post: meladmakram118@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falafeltronen AB
(org.nr 559457-6455) Kontakt
Falafeltronen AB 0768532392 Jobbnummer
9962401