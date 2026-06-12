Erfaren kock sökes till restaurang i Stockholm

Falafeltronen AB / Kockjobb / Stockholm
2026-06-12


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Vi söker en erfaren kock till vår restaurang i Stockholm för heltidsanställning.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i restaurangkök med matlagning, förberedelser av råvaror samt dagliga köksuppgifter.

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som kock i restaurangkök är ett krav
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och under stress

Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Arbete i en professionell restaurangmiljö i Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Skicka CV till mail.
E-post: meladmakram118@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Falafeltronen AB (org.nr 559457-6455)

Kontakt
Falafeltronen AB
0768532392

Jobbnummer
9962401

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