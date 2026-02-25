Erfaren Kock med passion för det italienska köket sökes!
2026-02-25
Älskar du doften av nybakad pizza, perfekt al dente pasta och det genuina italienska köket? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en erfaren kock med gedigen kunskap inom det italienska köket, med särskilt fokus på pizzabakning, till vår restaurang. Hos oss står kvalitet, hantverk och råvaror i centrum - och vi vill att du delar vår passion.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som kock hos oss kommer du att:
Ansvara för tillagning av klassiska italienska rätter
Baka pizza enligt traditionella metoder
Förbereda degar, såser och mise en place från grunden
Säkerställa hög kvalitet och presentation på alla rätter
Bidra till menyutveckling och nya smakupplevelser
Arbeta aktivt med hygien och livsmedelssäkerhet
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som kock
Har dokumenterad erfarenhet av pizzabakning
Har god kunskap om italienska råvaror och matlagningstekniker
Är stresstålig, strukturerad och arbetar effektivt i högt tempo
Är en lagspelare med positiv inställning
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet att påverka meny och koncept
Lön enligt överenskommelse
Ett härligt team med passion för mat
Tjänsten är heltid enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ilfornoifn@hotmail.com
och märk ansökan med "Italiensk Kock".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ilfornoifn@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Italiensk kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quarti AB
(org.nr 559019-6860)
Stenkilsvägen 2-4 (visa karta
)
181 65 LIDINGÖ Kontakt
Naim Norio ilfornoifn@hotmail.com 0733444386 Jobbnummer
9764124