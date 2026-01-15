Erfaren kock/kallskänka till Veterankraft i Malmö!
Veterankraft AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-01-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Veterankraft söker dig som vill jobba som kock/kallskänka i Malmö - Sibbarp!
Vi söker nu en kock/kallskänka till en företagskund i Sipparp utanför Malmö som ska jobba i deras kök. Du blir en del av en härlig gemenskap där du arbetar med att laga god och vällagad mat i en trivsam köksmiljö.
Du förväntas förbereda lunch för ca 50-80 personer per dag och ska kunna göra sallader med tillbehör av olika slag, planera mat, förbereda frukost etc. Man jobbar självständigt i köket men har hjälp med disken på eftermiddagen. Du kommer att få introduktion och upplärning de första dagarna. Vi söker dig som är flexibel och kan jobba på timmar vid ordinarie personals planerade ledighet (1-2 veckor på heltid) samt vid kort varsel. Du förväntas jobba heldagar med arbetstid 06.00 - 14.30 måndag - fredag.
Tre fördelar att arbeta som veteran hos oss:
Du styr själv din arbetstid och låser inte upp dig
Du känner dig behövd och kan bidra till andra
Du får ett socialt och roligt jobb
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Vill skapa trivsel och glädje i människors hem
Kanske har tidigare erfarenhet av städning, men det är inget krav - viktigast är din inställning och vilja att göra ett bra jobb
Du har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetarePubliceringsdatum2026-01-15Profil
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete som kock/kallskänka och genomgått relevant utbildning
Du är serviceminded, självgående, lättlärd och social
Körkort och egen bil är ett krav
Flytande svenska i både tal och skriftOm företaget
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av oss på Veterankraft? Varmt välkommen att skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta natalie.nilsson-aksamit@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7055073-1790345". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Järnvägsgatan 45 (visa karta
)
216 14 LIMHAMN Jobbnummer
9685429