Erfaren kallskänka sökes till Hasse på sjökanten
Hasse på sjökanten AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-07-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hasse på sjökanten AB i Jönköping
Vi driver lunchrestaurangen på Hasse på sjökanten i Jönköping , vi serverar ca 100-200gäster dagligen och det är husmanskost med en hög kvalité, maten är lagad från grunden, vi erbjuder även våra gäster frukost, fika, catering och konferensförtäring.
Kort om tjänsten
Nu söker vi dig som är en klippa på att servera frukost,mackor, sallader & fika!
Vi söker dig som gillar att jobba effektivt,har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar för detta jobb.
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet inom yrket- som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, effektiv, positiv, ambitiös och respektfull mot din omgivning. Du ska älska att ha rent och ordning och reda.
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial utbildning eller motsvarande inom yrket
Goda kunskaper i svenska samt engelska.
Erfarenhet av menyplanering och varubeställning.
Låter det som du? Bra! Då måste vi verkligen ta en kaffe. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: kontakt@hassepasjokanten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hasse på sjökanten AB
(org.nr 556788-4381)
Rekrytvägen 5 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Jobbnummer
10007755