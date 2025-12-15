Erfaren jurist till Socialförsäkringsenheten
Internationella frågor och myndighetsstyrning, Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementet
Är du jurist med flerårig erfarenhet av att företräda Sverige i internationell kontext? Vi söker nu en person som kan bidra med juridisk kompetens i internationella socialförsäkringsfrågor och som vill arbeta i en dynamisk och politiskt styrd organisation, mitt i händelsernas centrum.
Socialförsäkringsenhetens ansvarsområden omfattar familjepolitik, sjukförsäkring och pension samt internationella socialförsäkringsfrågor. Därutöver ansvarar enheten för styrningen av bl.a. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samt arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i socialförsäkringen.
För den aktuella tjänsten handlar det i första hand om att bidra med juridisk kompetens i internationella socialförsäkringsfrågor, framför allt inom EU. Att företräda och förhandla för Sverige, i såväl multilaterala forum som i bilaterala relationer ingår också i rollen. Resor ingår i tjänsten. Det kan även över tid bli aktuellt att arbeta med andra uppgifter inom enhetens ansvarsområden.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bl.a. att analysera och bedöma förslag från Kommissionen eller andra medlemsstater, utarbeta svenska ståndpunkter och förankra dem med riksdagen, företräda Sverige och Sveriges intressen i förhandlingar, skriva mötesinstruktioner, göra remissammanställningar och bidra i arbetet med att skriva lagrådsremisser och propositioner, utarbeta förslag till kommittédirektiv och regeringsuppdrag, hantera riksdagsfrågor och interpellationer samt att analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig som har en juristexamen och flerårig relevant och aktuell erfarenhet av att företräda Sverige i en internationell kontext. Du har relevant erfarenhet av arbete med EU-rätt och erfarenhet av att ta fram skriftliga underlag och hålla föredragningar. Kunskap om svensk statsförvaltning och om EU och dess beslutsprocesser är också ett krav för tjänsten. Du har god kunskap om den svenska socialförsäkringen, dess regelverk, förmåner och administration samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete med EU-rätt av betydelse för socialförsäkringsfrågor samt erfarenhet av arbete i EU-systemet eller i annan internationell kontext. Det är önskvärt med erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, annan politiskt styrd organisation eller statlig myndighet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att passa och trivas i den aktuella rollen kan du självständigt planera, strukturera och prioritera arbetet och ta ansvar för att hålla såväl korta deadlines som att driva långsiktiga processer framåt. Därtill har du gott omdöme och hög integritet, initiativrik och samarbetsinriktad. God förmåga att knyta, utveckla och upprätthålla kontakter. Vidare är du analytisk och kan sammanställa och dra slutsatser utifrån omfattande och komplexa underlag. Du är beredd på det oförutsedda och kan leverera och byta fokus snabbt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Tillsvidareanställningen inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Therese Karlberg eller gruppchef Anette Häggström Ahrnens. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
