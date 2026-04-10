Erfaren jurist till IMYs tillsynsverksamhet
Vi förstärker vår tillsynsverksamhet med en jurist på en av våra tillsynsenheter. Har du erfarenhet av tillsyn och vill bidra i en dynamisk verksamhet? Hos oss arbetar du med viktiga frågor om integritet och dataskydd som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Låter det intressant? Då kan det vara dig vi söker!
För att söka tjänsten klicka dig vidare till IMYs sida för lediga jobb: https://www.imy.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/annons/?id=167Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som jurist på tillsynsenhet 2 med ansvar för offentlig verksamhet, till exempel myndigheter och vårdgivare, arbetar du tillsammans med dina kollegor med bland annat handläggning av tillsynsärenden. Du kommer även hantera lagstiftningsarbete på enhetens område som att besvara remisser, expertuppdrag, samverkan med utredningar och överklagandeärenden.
Tillsynsarbetet består bland annat i att leda och delta i tillsyner. Det ingår även att samarbeta med informationssäkerhetsspecialister, avdelningsjurister, vår stab för rättslig styrning och samordning samt vår kommunikationsenhet. Tillsyn utövas normalt skriftligen från vårt kontor i Stockholm men inspektioner förekommer. Resor i tjänsten kan förekomma.
Utöver den reglering som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) arbetar du även med olika nationella s.k. registerförfattningar som kompletterar GDPR. Delar av verksamheten regleras genom EU-gemensamma regelverk, vilket ställer krav på en harmoniserad tillämpning och rättsutveckling. Arbetet har därför inslag av EU-rätt vilket innebär att myndigheten deltar aktivt i det EU-gemensamma utvecklingsarbetet.
Arbetet bedrivs självständigt men du kommer även samarbeta med övriga på myndigheten. Du förväntas också bidra i myndighetens viktiga arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt, ofta i projektform. I arbetet kan även ingå utåtriktat arbete såsom kontakter med media samt att föreläsa inom ramen för IMY:s utbildningsverksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har jur. kand. eller juristexamen, är notariemeriterad eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har därutöver minst fyra års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av regelarbete t.ex. från departement eller myndighet
Kunskap om dataskyddslagstiftning
Praktisk erfarenhet av att tillämpa dessa regler inom privat eller offentlig sektor framför allt på områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning
Erfarenhet av tillsynsarbete, gärna att genomföra inspektioner, samt av att leda tillsyn
Erfarenhet av domstolsprocesser, t.ex. att du processat inom ramen för förvaltningsprocessen
Kunskap om it- och informationssäkerhet och förståelse för teknikrelaterade frågor, exempelvis artificiell intelligens
Som person är du analytisk, noggrann, ansvarstagande, utvecklingsorienterad och prestigelös. Du driver proaktivt dina uppgifter framåt, är beslutsför och kan självständigt lösa kvalificerade uppgifter i en komplex arbetsvardag. Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, kommunikativ och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer. Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad på avdelningen för tillsyn och klagomål och du rapporterar till din enhetschef. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Integritetsskyddsmyndighet Kontakt
Nele Turemark nele.turemark@poolia.se 070-248 99 77
9847431