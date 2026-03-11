Erfaren jurist till enheten för verksjuridik
2026-03-11
Om enheten
Enheten för verksjuridik ingår i avdelningen för regelgivning. Tillsammans utgör vi det övergripande juridiska stödet för hela verksamheten vilket omfattar allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd, digitaliserings- och IT-juridik, upphandling, avtal och överenskommelser och skadestånd. Stor del av vår verksamhet är inriktad på föreskriftsjuridik där vi tar fram föreskrifter och allmänna råd inom arbetsmiljöområdet tillsammans med övriga enheter på avdelningen för regelgivning. Enheten bidrar till att utveckla myndigheten genom bland annat styrande och stödjande dokument och genom att implementera ny lagstiftning. Vi håller utbildningar för våra kollegor på myndigheten och bidrar till att utveckla processer. Tillsammans verkar vi för en enhetlig och rättssäker verksamhet.
Ditt nya jobb
Som jurist blir du en viktig del i enheten för verksjuridik som idag består av 12 kunniga och engagerade jurister och enhetschef. Du kommer att arbeta med intern rättslig rådgivning och stöd med fokus på förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd, digitaliserings- och it-juridik, upphandling och EU-rätt. Vidare kommer du svara på remisser och ingå i projekt. I rollen ingår även att genomföra utbildningar och informationsinsatser i juridiska frågor och bidra till att höja den interna kunskapen och medvetenheten inom området.
Du deltar i arbetsgrupper och i olika interna och externa samverkansforum där du bidrar med din juridiska kompetens. Rollen innebär ett nära samarbete med både verksamheten och andra stödfunktioner, liksom kontakter med externa aktörer i relevanta juridiska frågor. Arbetsuppgifter inom andra av enhetens verksamhetsområden, såsom föreskriftsarbete, kan också ingå i rollen.Publiceringsdatum2026-03-11Bakgrund
Rollen kräver att du har:
Juristexamen eller jur.kand.
Notarietjänstgöring eller motsvarande erfarenhet.
Minst 5 års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning.
Erfarenhet av arbete med informationslagstiftning, digitalisering och it-rätt.
Erfarenhet av arbete med EU-rätt.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med att utveckla föreskrifter.
Erfarenhet av upphandling och säkerhetsskyddad upphandling.
Erfarenhet av processföring i domstol.
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i rollen om du har en god problemlösningsförmåga och kan driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Vidare är du bekväm med att agera i situationer där allt inte kunnat planerats. Du möter utmaningar med trygghet till din egen förmåga och hanterar oväntade händelser på ett flexibelt sätt. Vidare delar du din expertis med andra för att uppnå goda teamresultat. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider eller tillämpar förtroendearbetstid och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter. https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker med start från i slutet av vecka 15.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 29 mars 2026!
