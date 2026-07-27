Erfaren jurist till enheten för verksjuridik
Arbetsmiljöverket / Juristjobb / Solna Visa alla juristjobb i Solna
2026-07-27
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På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.
Om enheten
Enheten för verksjuridik ingår i avdelningen för regelgivning. Tillsammans utgör vi det övergripande juridiska stödet för hela verksamheten vilket omfattar allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd, digitaliserings- och IT-juridik, upphandling, avtal och överenskommelser och skadestånd. Stor del av vår verksamhet är inriktad på föreskriftsjuridik där vi tar fram föreskrifter och allmänna råd inom arbetsmiljöområdet tillsammans med övriga enheter på avdelningen för regelgivning. Enheten bidrar till att utveckla myndigheten genom bland annat styrande och stödjande dokument och genom att implementera ny lagstiftning. Vi håller utbildningar för våra kollegor på myndigheten och bidrar till att utveckla processer. Tillsammans verkar vi för en enhetlig och rättssäker verksamhet.
Ditt nya jobb
Du blir en viktig del av enheten för verksjuridik som idag består av 12 kunniga och engagerade jurister och enhetschef. Du kommer att arbeta med intern rättslig rådgivning och stöd med fokus på föreskriftsarbete, EU-rätt och förvaltningsrätt. Vidare kommer du svara på remisser och ingå i projekt. I rollen ingår även att genomföra utbildningar och informationsinsatser i juridiska frågor och bidra till att höja den interna kunskapen.
Du deltar i arbetsgrupper och olika interna samverkansforum där du bidrar med din juridiska kompetens. Rollen innebär ett nära samarbete med andra professioner än jurister, liksom kontakter med externa aktörer. Du kommer även samverka med juristerna inom kontrollverksamheten. Arbetsmiljöverket är en kunskapsorganisation och därav kommer dina frågor att variera stort. Publiceringsdatum2026-07-27Bakgrund
Rollen kräver att du har:
Juristexamen eller jur.kand.
Minst 3 års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
Kunskap inom EU-rätt.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Notarietjänstgöring.
God kunskap om förvaltningsrätt.
Erfarenhet av arbete med föreskrifter.
Som person ser vi att du kommer att trivas i rollen om du ser möjligheter i förändring, har ett lösningsorienterat förhållningssätt samt visar en tilltro till din egen förmåga att hantera utmaningar. Vidare arbetar du hårt för att nå såväl uppsatta mål som att utvecklas i din roll och du delar expertis i gruppen för att uppnå bästa resultat för organisationen i stort. Vidare agerar du på eget initiativ och har förmågan att använda din kunskap och erfarenhet på ett flexibelt sätt.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader. Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider eller tillämpar förtroendearbetstid och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 36.
För oss är det viktigt att rekryteringsprocessen är ömsesidig. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Marianne Martin för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet? Välkommen med din ansökan senast den 18/8-2026! Rekryteringspartner samt rekryterande chef är åter i tjänst 17/8 och då tillgängliga för frågor kring tjänsten. Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), http://www.av.se
Svetsarvägen 12 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Samordnare Kompetensförsörjning
Martin Hellson martin.hellson@av.se Jobbnummer
10012025