Erfaren jurist med processvana sökes till H I Juristbyrå
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2026-07-06
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H I Juristbyrå söker en erfaren jurist med svensk juristexamen, gedigen processvana och ett starkt engagemang för kvalificerat juridiskt arbete. Vi söker dig som vill arbeta i en miljö där högt tempo, juridisk kvalitet och ett starkt klientfokus går hand i hand.
För tjänsten krävs att du har tidigare erfarenhet inom något eller flera av byråns verksamhetsområden och att du är trygg i att självständigt handlägga ärenden, upprätta kvalificerade skrivelser och företräda klienter i process. Erfarenhet av migrationsrätt och familjerätt är särskilt meriterande, men vi välkomnar även kandidater med stark erfarenhet från närliggande rättsområden där processföring och strategisk juridisk analys har varit centrala delar av arbetet.
Vi söker dig som har ett professionellt och affärsmässigt förhållningssätt till juridiken, som är van att ta ansvar för dina egna ärenden och som kan bidra med både juridiskt omdöme och praktisk handlingskraft. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift och har förmåga att kommunicera tydligt, övertygande och förtroendeskapande i kontakt med klienter, myndigheter och domstolar.
Som person är du noggrann, ambitiös och lösningsorienterad. Du har hög integritet, god samarbetsförmåga och ett genuint driv att leverera arbete av hög kvalitet. Vi värdesätter jurister som kombinerar självständighet med omdöme och som trivs i en roll där både ansvar och utvecklingsmöjligheter är betydande.
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från domstol, myndighet eller advokatbyrå, samt om du tidigare har handlagt egna mål, överklaganden, förordnanden eller andra kvalificerade juridiska uppdrag. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som en stark tillgång.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med kvalificerad juridisk rådgivning, strategisk ärendehantering och processföring för såväl företag som privatpersoner. Arbetet innefattar löpande klientkontakt, juridiska bedömningar, upprättande av processkrifter och annan juridisk dokumentation samt ansvar för att driva ärenden framåt med hög kvalitet och god struktur.
Vi erbjuder en roll för dig som vill vara del av en växande byrå med höga ambitioner, där du får möjlighet att arbeta nära klienterna, påverka ärendenas utveckling och bidra med din erfarenhet i komplexa juridiska frågor.
Urval sker löpande och tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: asli@hilaw.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jurist till Stockholmskontoret". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H I Juristbyrå AB
(org.nr 559005-2600), http://www.hilaw.se
Carl Akrells gata 4 (visa karta
)
115 51 STOCKHOLM Arbetsplats
H i Juristbyrå AB Jobbnummer
9994615