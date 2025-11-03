Erfaren jurist med intresse för utveckling, avtal och upphandling
2025-11-03
Är du en erfaren/kvalificerad jurist med intresse för utveckling, avtal och upphandling?
Vi söker nu en verksjurist till rättsenheten.
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare. I vårt uppdrag ingår bland annat att samordna antagningen till högskolan och att genomföra högskoleprovet. Vi främjar och stödjer vi internationella samarbeten och utbyten och underlättar för personer med utländsk utbildning att komma vidare i studier och arbetsliv. Vidare utvecklar vi digitala tjänster tillsammans med lärosäten samt bidrar med analyser och rekommendationer som främjar svensk utbildning samt utvecklar och genomför medborgarskapsprovet.
På rättsenheten ger vi stöd i alla juridiska frågor som förekommer på myndigheten och vi deltar i myndighetens utvecklingsarbeten i projekt eller arbetsgrupper. På enheten arbetar förutom myndighetens jurister även informationssäkerhetsspecialist, arkivarie, registratorer och utredare.
Vad du kommer att göra/ansvara för
Som verksjurist på UHR arbetar du tillsammans med dina kollegor på rättsenheten med att ge juridiskt stöd till verksamheten och bland annat att arbeta med rättsutredningar, föredragningar inför beslut, besvarande av remisser, framtagandet av föreskrifter och andra styrdokument, frågor om offentlighet- och sekretess, personuppgiftsfrågor, avtals- och förvaltningsrätt samt bidra med dina juridiska kunskaper i olika arbetsgrupper och projekt inom hela verksamheten. I din roll som verksjurist kommer du att arbeta i nära samarbete med övriga jurister.
Då tjänsten vi nu söker är inriktad mot utveckling, avtal och upphandling kommer du särskilt arbeta med att ge juridiskt stöd i upphandlingsfrågor och utforma och granska avtal och överenskommelser med leverantörer och andra myndigheter.
Du som söker
Vi söker dig som har
• juristexamen eller motsvarande
• minst fyra års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
• erfarenhet av offentlig upphandling
• erfarenhet av att arbeta med komplexa rättsliga frågor och har goda kunskaper i dataskydd
• mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska och har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt och
• erfarenhet av samarbete med andra yrkesgrupper
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av utveckling av verksamhet
• erfarenhet av juridiska frågor som uppkommer i samband med tillhandahållande och användning av it-system och
• goda kunskaper i förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess
För att fungera bra i rollen som verksjurist behöver du:
• Ha analytisk förmåga
• Ha integritet och ha ett gott omdöme
• Vara lösningsinriktad och utvecklingsorienterad
• Vara ansvarstagande, noggrann och självgående
• Ha mycket god samarbetsförmåga
• Kunna kommunicera och förklara juridik för andra yrkesgrupper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid och gäller tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. UHR tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna.
Våra villkor och förmåner
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV märkt med diarienummer 2.2.1-01884-2025. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. Sista ansökningsdatum är den 24 november 2025. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
