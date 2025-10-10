Erfaren jurist eller juris doktor med inriktning cyber
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-10-10
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du ett starkt intresse för rättsliga frågeställningar med inriktning mot cyberförsvar och cybersäkerhet? Vill du bidra med dina kunskaper till svensk säkerhet och forskning för en säkrare värld? Då kan du vara den vi söker. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Hos oss arbetar du med forskning och analys som rör rättsliga perspektiv på totalförsvar och svensk säkerhet. Du kommer huvudsakligen att arbeta i ett projekt med syfte att klarlägga det rättsliga handlingsutrymmet för genomförande av cyberoperationer under fred, vid höjd beredskap och ytterst i krig. I projektet ingår också att svara på huruvida existerande lagstiftning är tillräcklig eller om det finns behov av förändringar, exempelvis för att medge interoperabilitet med Nato och Nato-allierade.
Du har en aktiv roll i att forma, leda och genomföra projekt för olika uppdragsgivares räkning. Du kan även arbeta i forskningsprojekt som finansieras av anslag samt har möjlighet att söka medel från externa forskningsfinansiärer för egeninitierade forskningsprojekt.
Du stödjer beslutsfattare med att omsätta forsknings- och analysresultat till utveckling av processer, metoder och förbättrad myndighetssamverkan. Dina resultat levereras som regel i skriftlig form, men i dina arbetsuppgifter ingår också att leda seminarier och workshops samt att presentera resultat inför publik.
Du är med och leder utvecklingen av FOI:s rättsliga forsknings- och analysförmåga på cyberområdet. Du bidrar också aktivt till att utveckla FOI:s övriga rättsliga förmåga. Du utför arbetsuppgifter med hög grad av självständighet, men arbetar även tätt tillsammans med kollegor och uppdragsgivare. Eftersom du arbetar i en mångvetenskaplig miljö bidrar du också till att tillgodose behovet av rättsliga perspektiv i andra projekt inom FOI.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Totalförsvarsjuridik som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Läs gärna mer om vad vi gör: Försvarsanalys .
Enheten studerar juridiska förutsättningar för teknik- metod- och organisationsutveckling av betydelse för totalförsvaret. Verksamheten omfattar juridiska förutsättningar för såväl nationell och internationell säkerhet som civilt och militärt försvar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är juris doktor eller har minst fem års relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete med inriktning svensk offentlig rätt, EU-rätt eller folkrätt;
är erfaren skribent och har dokumenterad förmåga att anpassa skriftlig framställning till olika målgrupper;
behärskar svenska mycket väl såväl i tal som i skrift;
har dokumenterad erfarenhet av att leda forsknings-, utvecklings-, eller utredningsverksamhet;
har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en mångvetenskaplig miljö;
har arbetat med cyberförsvar och/eller cybersäkerhet;
Förutom att passa in i beskrivningen ovan är du en lagspelare med god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du genomför på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Du leder och motiverar andra till att nå gemensamma mål samt skapar engagemang och delaktighet. Du har en mycket god analytisk förmåga, kan ta hänsyn till flera olika perspektiv och göra balanserade avvägningar så att våra uppdragsgivare får bästa möjliga beslutsunderlag. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i regeringskansliet, på totalförsvarsmyndighet eller inom internationell organisation eller civilsamhällesorganisation.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2 november!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Jessica Appelgren. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
