Erfaren jurist - arbeta brett med statens arbetsgivarfrågor
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA), avdelningen för offentlig förvaltning, Finansdepartementet
Är du en kvalificerad och driven jurist och vill arbeta med handläggning, utvecklingsfrågor och omvärldsbevakning inom ett viktigt och dynamiskt område? För dig som är jurist med erfarenhet av kvalificerad handläggning erbjuder vi intressanta arbetsuppgifter med koppling till statliga arbetsgivarfrågor och statlig förvaltning. Arbetet sker i en händelserik miljö i nära samarbete med den politiska ledningen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Avdelningen för offentlig förvaltning ansvarar för utvecklingen av förvaltningspolitiken och består av sju enheter; enheten för statlig arbetsgivarpolitik, enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen, enheten för digital infrastruktur och säkerhet, enheten för offentlig upphandling, enheten för statlig förvaltning, konsumentenheten och kommunenheten.
Enheten för statlig arbetsgivarpolitik ansvarar bland annat för statens arbetsgivarfrågor och för statlig arbetsrätt samt för myndighetsstyrning av Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk, Kammarkollegiet, Statistiska centralbyrån, ett antal statliga nämnder samt för anslaget för och dialogen med Kungliga hov- och slottsstaten.
Att vara jurist på enheten innefattar arbete med rådgivning, handläggning och omvärldsbevakning vad gäller staten som arbetsgivare men också i övriga frågor som enheten ansvarar för. Du bistår politisk ledning i arbetsgivarfrågor, arbetsrättsliga frågor och myndighetsstyrning. Du bereder ärenden, driver förändringar i förordning och lag, tar fram underlag till den politiska ledningen inför beslut och arbetar med uppföljningen av de arbetsgivarpolitiska målen. Detta innebär många löpande kontakter med övriga delar av Regeringskansliet. Arbetet innefattar både konkret ärendehantering, utvecklingsarbete och utbildningsinsatser inom området.
Du blir en del av en kvalificerad grupphandläggare och arbetar i en verksamhet där hjälpsamhet och samarbete är viktiga värden. Avdelningen har en bred verksamhet och detta kommer att ge dig en inblick i en mängd spännande frågor inom området offentlig förvaltning. Vi arbetar nära de andra enheterna på avdelningen för offentlig förvaltning och du förväntas bidra i våra samarbeten. Ditt arbete kommer att präglas av en blandning av strukturella frågor och snabba bedömningar.
Läs mer om vår verksamhet på Avdelningen för offentlig förvaltning - Regeringen.se.
Din bakgrund
Du har examen i juridik, eller en motsvarande examen som vi bedömer vara relevant. Vidare har du minst tre års aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerad handläggning från statlig myndighet, gärna från Regeringskansliet. Du har god kännedom om den svenska förvaltningsmodellen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt, förhandling och av att arbeta med arbetsgivarpolitiska frågor.
Dina egenskaper
För att trivas som handläggare hos oss behöver du ha en god analytisk förmåga samt vara kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och självgående. Du är lugn och stabil och trivs med att tidvis arbeta i ett högt tempo. Du uttrycker dig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska och du är intresserad av att utveckla dig själv och den verksamhet som du verkar inom. God samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga förutsättningar för att lyckas i ditt arbete.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-22Övrig information
Anställningen är tillsvidare och med tillträde snarast. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Regeringskansliet tillämpar sex månaders provanställning.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Rikard Sandart som är tf. enhetschef. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Johanna Rosén. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9470425