Erfaren IT-Supporttekniker till kunduppdrag som gillar att jobba skift!
2026-01-08
Vi söker dig som är en engagerad och skicklig Supporttekniker som vill arbeta med en av Sveriges största och mest intressanta kundmiljöer. Vi har behov av 2 stycken nya kollegor på senior nivå, +9 års erfarenhet inom IT-support, varav minst 4 år inom slutanvändarsupport. Om du har erfarenhet som Supporttekniker från säkerhetskritiska miljöer och ser fram emot att utvecklas i din karriär, välkommen till oss!
Ditt arbete hos ossI rollen som IT-konsult inom support kommer du arbeta ute hos en av våra kunder inom försvarsindustrin och vara delaktig i arbetet med att supportera, driva och utveckla deras IT-miljöer. Bland våra kunder finns företag med både tusentals och tiotusentals maskiner i sina miljöer. Tack vare miljöernas storlek finns det goda möjligheter för dig att utvecklas i den riktning du själv vill och att få chans att arbeta med det som just du tycker är roligt.
Hos oss kommer du att erbjudas möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom IT-Support och att hitta den inriktning som passar din utveckling bäst. Vi erbjuder relevanta certifieringar och vidareutbildning, anpassat efter dina behov.
För det här uppdraget är det viktigt att du är van vid samt bekväm med att arbeta 3-skift (dag, kväll och natt), samt helger och beredskap. Arbetsschemat för uppdraget är varierande mellan de olika passen, samt beredskap. Avtalsenlig ersättning utgår för obekväm arbetstid, utanför kontorstid, samt beredskap. Möjligheten till hybridarbete finns.
Din profilVi söker 2 konsulter till vår kunds Fabrikssupport-team inom försvarsindustrin. Rollen innebär att ge IT-support till fabriker som är i drift dygnet runt, vilket kräver bred kompetens inom infrastruktur, databaser och nätverk. Du blir en del av ett team på cirka 10 personer, med placering i Solna, och möjlighet till hybridarbete.
Vi söker dig som är;
Systematisk felsökning
Är bekväm med förskjuten arbetstid
Trivs med att arbeta i team och har ett starkt servicefokus
Är lösningsorienterad och gillar ett dynamiskt arbetsklimat
Har intresse för incident management
Gärna har erfarenhet av monitorering och drift av ERP-system
Krav på erfarenheter:
Systematisk felsökning
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Minst 4 års erfarenhet av slutanvändarsupport
Infrastruktur/servermiljöer (Windows och Linux)
Databas och storage
Nätverk
Dokumentation
Supporthjärta och lagspelare
Meriterande erfarenheter:
Incident management
Monitorering och drift av ERP-system
Kunskaper i: Azure, AD, SCCM, ITIL, ServiceNow, IFS, BizTalk, Print/Labelprint
Du kommunicerar dagligen både skriftligt och muntligt på svenska och engelska varför det är ett krav att du behärskar båda språken väl.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.
Det här uppdraget utförs i kundens lokaler i Solna, med viss möjlighet till hybridarbete.
Som person är du flexibel, ordningsam och van vid att ta ansvar. Du är mycket mån om att göra ett bra jobb tillsammans med ditt team. I rollen som IT-konsult hos oss på SysPartner är det också viktigt att du representerar vårt starka varumärke på ett bra sätt ute hos kund.
Vilka är vi?SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare tre städer, och vi finns idag även i Stockholm, Västerås, Luleå och Göteborg. Här får du en roll i en platt organisation där du erbjuds generösa förmåner och en härlig gemenskap.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. Vi arbetar främst med längre uppdrag hos medelstora och stora bolag med spännande och tekniskt avancerade miljöer. Hos oss arbetar många kompetenta tekniker med olika specialistområden. Vi är idag snart 70 anställda och vi alla delar ett stort teknikintresse och en passion för IT och teknik. Vi ser till att hitta på många roligheter tillsammans med alltifrån gemensamma AW:n till trevliga företagsresor.
Vårt mål är att vara branschens bästa arbetsgivare, med branschens bästa medarbetare!
