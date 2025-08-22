Erfaren IT-inköpare till samhällsviktig kund i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en IT-inköpare som vill bidra till att driva viktiga processer framåt och säkerställa effektiva inköp av IT-tjänster och -produkter.
Om rollen Som IT-inköpare blir du en del av ett kunnigt och engagerat team. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i processer som ofta är tidskritiska, vilket gör din roll både viktig och utvecklande.
Du kommer bland annat att:
Driva behovs- och verksamhetsanalyser inför kommande inköp
Hantera avrop, beställningar och förlängningar kopplat till avtal
Ansvara för avtalshantering och administration
Koordinera beställningar med externa parter och i samverkan med andra aktörer
Vara ett stöd och en rådgivare i inköpsfrågor till verksamheten
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av inköp, upphandling eller avrop
Har god kunskap om LOU
Har erfarenhet från IT-branschen
Är trygg i både svenska och engelska, i tal och skrift
Har relevant akademisk utbildning eller motsvarande
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Avrop via Kammarkollegiet
Arbete inom offentlig sektor
Agila arbetssätt
Inköpssystem, exempelvis E-avrop
Ekonomisk uppföljning, budgetarbete och prognoser
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och självgående men samtidigt en lagspelare med god kommunikativ förmåga. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och tar ansvar för att leverera med hög kvalitet.
Varför detta uppdrag? Här får du chansen att bidra i en organisation med stor samhällsnytta, där ditt arbete gör skillnad. Du blir en viktig del i ett team som präglas av samarbete, kunskapsdelning och utveckling.
Praktisk information:
Plats: Stockholm (med möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka) Uppdragsperiod: 2025-09-22 till 2026-06-30, med förlängning längst t.o.m. 30 juni 2027 Omfattning: Heltid, 100%
Sista ansökningdagen är 27 augusti men vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så uppdraget kan stängas ner i förtid.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9472366