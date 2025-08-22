Erfaren IT-infrastrukturspecialist till globalt företag
Centric Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Till vår kund i centrala Stockholm söker vi en erfaren och engagerad IT-infrastrukturspecialist som vill arbeta med drift och förvaltning av en stabil och affärskritisk IT-miljö tillsammans med ett sammansvetsat infrastrukturteam. Här får du en nyckelroll där du arbetar brett med serverhantering, nätverk och säkerhet i en miljö som ständigt utvecklas.
Tjänsten börjar som ett konsultuppdrag via Centric, och efter sex månader kommer anställningen att övergå direkt till kunden. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din karriär och bidra med din expertis i en internationell organisation med långsiktigt fokus på tillförlitlig IT-infrastruktur.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
• Hantering av virtuella maskiner (implementering, förvaltning och avveckling) i VMware- och Nutanix-miljö
• Hantering av Windows servermiljön (onprem)
• Felsökning och drift av Cisco LAN och trådlösa nätverk
• Leda och delta i projekt
• Hantering av brandväggsregler och ständigt förbättra säkerheten i våra miljöer
• Självständigt och tillsammans med andra lokala och globala team vara drivande i att utveckla befintlig miljö och implementera nya system
• Incidenthantering
• Stötta verksamheten vid implementering och uppgradering av verksamhetssystem
Din profil och kvalifikationer
Krav:
• Minst 4-6 års yrkeserfarenhet inom relevanta områden
• Relevant högskole-/universitetsutbildning och CCNA eller motsvarande kunskap
• Erfarenhet av drift och underhåll av nätverk, Windows serverar, Active Directory, GPO och VMware
• Scripting kunskaper
• Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har gått kurser eller innehar certifikat från VMware, Nutanix, Microsoft, Cisco och ITIL.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Hollie Van de Ruit
• 46734159374Hollie.VandeRuit@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188377277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Hollie.VandeRuit@centric.eu +46734159374 Jobbnummer
9472544