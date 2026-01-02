Erfaren it-arkitekt att leda arkitekturarbete på Finansinspektionen
2026-01-02
Är du erfaren it-arkitekt och vill leda vårt arkitekturarbete inom data, AI/ML och analyssatsning? Kom till oss på Finansinspektionen (FI) och bidra med din kompetens! Vi är ett engagerat it-team som arbetar agilt för att leverera tjänster till FI:s medarbetare, allmänheten och företag under vår tillsyn. Nu förstärker vi vår it-organisation.
Om jobbet
Du kommer vara en nyckelperson i arbetet runt målarkitektur och den förflyttning Finansinspektionen gör mot en datadriven och digitaliserad verksamhet. Du bidrar med att ta fram nya arkitekturlösningar och rekommendationer som möter dagens och framtidens krav samt behov tillsammans med andra levererande agila team.
Du kommer tillhöra avdelningen Arkitektur, du representerar avdelningen i arkitekturfrågor och genom detta samverka och vårda kontakterna med interna och externa intressenter. Du kommer vara en del av arkitektur teamet som ansvarar för framtagandet av Finansinspektionens målarkitektur och roadmaps samt att de realiseras på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Som ansvarig arkitekt sitter du i vårt beslutande forum för arkitekturfrågor.
Ditt fokus och ansvarsområde kommer vara inom data, AI och analys. Vi söker dig med erfarenhet av modern teknik, data management, governanceplattformar samt AI/ML och GenAI inom analys. Du har kunskap om arkitektur och digitalisering och kan omvandla komplexa behov till hållbara lösningar. Du skapar engagemang och samarbeten genom lyhörd kommunikation och konstruktiv problemlösning med verksamhet och it.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har flerårig erfarenhet av att leda och arbeta fram målarkitekturer, lösningsarkitekturer och roadmaps i samarbete med olika team från ett helhetsperspektiv för moderna data management, business intelligence och analys (AI/ML) lösningar i hybrida miljöer
• har erfarenhet av arkitektur för dataplattformar som hanterar stora datamängder, inklusive governance, central datakatalog och arkitekturell förflyttning
• har kunskap och erfarenhet av Databricks, Kubernetes och containerarkitektur ur data- och AI-perspektiv
• har förståelse för it-säkerhetskrav, pseudonymisering av känslig data samt policybaserad RBAC/ABAC
• har kunskap om GenAI och agentlösningar som integreras i verksamhetsprocesser
• har erfarenhet av att arbeta enligt etablerade arkitekturramverk och processer
• har akademisk examen inom ett tekniskt ämnesområde
• uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har arbetat inom en myndighet eller inom finansiell sektor
• har kunskap och erfarenhet av dbt, Airflow, hybrid Lakehouse
• har kunskap och erfarenhet av flera AI tillämpningar utöver analys
• har erfarenhet om olika nivåer av informationsklassade data
• har erfarenhet av agilt arbete och/eller SAFe-ramverket.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• ha en mycket god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• ta egna initiativ.
Om FI
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Verksamhetsområde It leder det strategiska digitaliseringsarbetet, driver innovation och ansvarar för internationell koordinering inom it. Vårt uppdrag är brett och vårt ansvarsområde sträcker sig från löpande drift, support och säkerhet till utveckling och förvaltning av våra system, projektledning, arkitektur, upphandlingar samt leverantörsstyrning. Här jobbar cirka 100 personer, fördelade på 5 avdelningar och en stab.
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
