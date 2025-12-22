Erfaren Investment Manager till Almi Invest Östra Mellansverige
2025-12-22
Är du intresserad av att arbeta med investeringar i teknikdrivna och innovativa tillväxtbolag på ett av Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag? Brinner du för att utveckla företag, göra lönsamma affärer samt bygga långsiktiga relationer? Då är detta en möjlighet för dig!
Almi Invest förstärker teamet i Östra Mellansverige (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland) med en Investment Manager med placering i Västerås, Uppsala eller Linköping. Vi är regionens ledande investerare och har en dokumenterad historia av lyckade investeringar och exits.
Som Investment Manager blir du en nyckelspelare som ansvarar för hela investeringsprocessen med målet att investera i och utveckla innovativa och skalbara tillväxtföretag. Du ingår i ett erfaret och engagerat team på sex medarbetare. Vi kombinerar affärer med samhällsnytta och investerar i innovativa, skalbara startups inom alla sektorer till exempel tech, industri och life science. Vi besitter bred kompetens och erfarenhet av investeringar, värdebyggande och försäljningsprocesser. Du rapporterar till Fund Manager i regionen.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Du söker tjänsten hos Almi Invest, via denna länk: https://almiab.varbi.com/se/what:job/jobID:888341/type:job/where:4/apply:1
Som Investment Manager blir du en viktig del i teamet där du ansvarar för hela investeringsprocessen, som innebär att:
• Proaktivt hitta och bygga relationer med entreprenörsteam, affärsänglar, riskkapitalbolag och samarbetspartners som t.ex. regionala inkubatorer
• Analysera och utvärdera investeringsmöjligheter i bolag samt ta fram internt beslutsunderlag och genomföra due diligence
• Förhandla avtal och genomföra investeringar
• Aktivt utveckla och förvalta portföljbolag, där du i regel representerar Almi Invest genom styrelsearbete och i ägarrollen arbetar med affärsutveckling och strategiska frågeställningar
• Planera och genomföra försäljningar av våra portföljbolag (exits)
Din förmåga att bidra till bra affärsdiskussioner och investeringsupplägg är viktig för att Almi Invest ska nå framgång i förhandlingar och bygga värde i sina portföljbolag. Förutom det närmsta teamet på sex personer samarbetar du även med kollegor i andra Almi Invest-bolag runt om i Sverige där du även kommer att ingå i ett rikstäckande sektorteam. Vi har en hög ambition och hjälps åt så samarbetet är viktigt: Här bygger vi och utvecklas tillsammans!
Vem är du?
För att lyckas i rollen söker vi dig som
• har ett genuint intresse och dokumenterad erfarenhet av att driva och genomföra investeringar i tidigt skede i onoterade bolag och/eller har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha rest kapital i en start-up eller lyckats ta ett bolag till börsen.
• har en akademisk examen i botten, helst som civilingenjör, eller en akademisk examen inom ett annat område men i kombination med flerårig relevant yrkeserfarenhet från teknikintensiva bolag i affärsinriktade och/eller affärsutvecklande roller.
• behärskar både svenska och engelska affärsmässigt i både tal och skrift.
• har ett nätverk bland investerare, helst i aktuell region (Uppsala, Östergötland, Örebro, Västmanland och Sörmland).
Meriterande är erfarenhet av att ha drivit eget bolag eller varit VD i ett tidigt bolag samt djupare kunskap i ett eller flera av områdena AI, nya material, halvledare, automation/robotik, cybersäkerhet, digitala plattformar, hållbarhet.
Din personlighet är viktig. Vi ser positiv attityd, eget driv, affärsförmåga och ödmjukhet som viktiga framgångsfaktorer liksom nyfikenhet och strategisk förmåga och förståelse för de stora trenderna i samhället. För att lyckas i rollen bör du också vara jordnära, pragmatisk och prestigelös. Du lägger stor vikt vid att ingå i en organisation med en stark värdegrund med ett hållbart samhälle som ledstjärna. Att bygga relationer och nätverk är naturligt för dig och din kommunikativa förmåga möjliggör många fina samarbeten. Du använder ditt goda affärssinne, din höga integritet och goda omdöme så att andra lyckas samtidigt som vi alla utvecklas och har kul på jobbet!
Ansökan
Din ansökan ska bestå utav CV och kort personligt brev samt svar på ett antal rollspecifika frågor. Denna rekrytering gör vi tillsammans med Karin Risberg på Poolia. Karin nås på karin.risberg@poolia.se
alt+46 73 944 51 10.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I linje med vårt arbete för jämn könsfördelning i vår organisation ser vi särskilt gärna kvinnor som sökande till denna roll.
Om verksamheten
Almi stöttar små och medelstora företag i alla branscher och i hela Sverige att utvecklas och växa hållbart. Genom lån, riskkapital och affärsutveckling ger vi fler företag med potential möjlighet att förverkliga sina idéer - oavsett om de befinner sig i startupfas eller är etablerade bolag med tillväxtambitioner.
På Almi är kompetens, samhällsengagemanget och affärsmässigheten en viktig drivkraft. Det finns ett starkt gemensamt intresse - att se fler växande och framgångsrika företag i Sverige. För att trivas hos Almi stimuleras du därför av att tillsammans med dina kollegor arbeta för andra människors framgång och för ett hållbart företagande. Arbetsmiljön präglas av glädje och stort engagemang där vi värdesätter modet att tänka nytt.
På Almi värdesätter vi olikheter, varav vi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt och tror på att medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet.
Vill du ha ett uppdrag som påverkar, ett jobb som engagerar och allt detta på en arbetsplats som inspirerar - kom till Almi!
En bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat vid tillsättning.
