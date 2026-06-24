Erfaren interim Enhetschef till kommun i södra Stockholm.
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2026-06-24
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Enhetschef till Öppen Fritidsverksamhet – Led och utveckla framtidens verksamheter för barn och unga
Vill du vara med och skapa trygga, inkluderande och utvecklande mötesplatser för barn och unga? Är du en engagerad ledare som trivs i förändring och drivs av att utveckla både människor och verksamheter? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Om rollen
Som Enhetschef för öppen fritidsverksamhet har du en central roll i att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheter som bidrar till barn och ungas hälsa, välmående och framtidstro. Du ansvarar för den öppna fritidsverksamheten som omfattar fritidsklubbar, fritidsgårdar och andra fritidsinsatser för barn och unga.
Du har fullt ansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal, med personalansvar för cirka 20 medarbetare. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetschef, ledningsgrupp, övriga förvaltningen och externa samverkansparter.
Verksamheternas uppdrag är att erbjuda trygga och välkomnande miljöer där alla unga känner sig sedda, inkluderade och respekterade. Genom ett aktivt och främjande arbetssätt bidrar verksamheterna till att stärka ungas personliga utveckling, intressen och möjligheter att nå sina mål.
Ett uppdrag i förändring
Verksamhetsområdet befinner sig i en omfattande utvecklings- och förändringsfas. Samtliga öppna fritidsverksamheter har upphandlats och verksamhetsövergångar kommer att genomföras under uppdragsperioden.
Detta innebär att du kommer att ha en viktig roll i att:
Leda och hantera personalrelaterade frågor kopplade till verksamhetsövergångarna
Säkerställa en trygg, transparent och väl fungerande samverkansprocess
Stötta medarbetare genom förändringsarbetet
Upprätthålla en stabil verksamhet med hög kvalitet under hela övergångsperioden
Bidra till långsiktig utveckling och framtida verksamhetsstruktur
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, planera och följa upp verksamheten utifrån mål, resultat och kvalitet
Ansvara för budget, ekonomi och verksamhetsplanering
Ha fullt personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 20 medarbetare
Driva utvecklings- och förändringsarbete
Säkerställa god samverkan med interna och externa aktörer
Arbeta strategiskt utifrån styrande dokument, barnkonventionen och kommunens mål
Skapa förutsättningar för en verksamhet som främjar delaktighet, trygghet och inkludering för barn och unga
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, närvarande och relationsskapande ledare. Du skapar engagemang genom delaktighet och tydlighet, samtidigt som du har förmågan att fatta välgrundade beslut även i komplexa och föränderliga situationer.
Du är van att leda människor genom förändring och har ett genuint intresse för frågor som rör barn och ungas livsvillkor. Genom ditt tillitsbaserade ledarskap bygger du starka relationer och skapar en kultur som präglas av respekt, samarbete och utveckling.
KvalifikationerKrav
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
Erfarenhet av personalansvar, budgetarbete, verksamhetsplanering och resultatuppföljning
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer och med ett interkulturellt förhållningssätt
Mycket god kunskap om och intresse för samhällsfrågor, ungdomspolitik, normkritik, barnkonventionen och närliggande områden
Meriterande
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att leda verksamheter och medarbetare genom förändringsprocesser
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad för barn och unga. Du blir en del av en verksamhet med höga ambitioner, engagerade medarbetare och ett tydligt samhällsuppdrag.
Arbetet utförs huvudsakligen på plats i verksamheten. Distansarbete kan förekomma efter överenskommelse med verksamhetschef.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och leda utvecklingen av framtidens fritidsverksamhet för barn och unga? Då ser vi fram emot att höra från dig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966764-2069572". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9977851