Erfaren installationsmontör sökes till kommande uppdrag i Halmstad
2026-01-22
Är du en noggrann montör med tekniskt intresse och ett öga för helheten? Vill du vara en del av ett team som levererar avancerad teknik till kunder över hela världen? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi söker en driven och erfaren montör för ett kommande uppdrag hos vår kund i Halmstad. Du kommer att arbeta med slutmontering, test och installation av högteknologiska radarsystem - produkter som används globalt för att skydda samhällen och säkerställa försvarsförmåga.
I denna rekryteringsprocess genomförs en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför eventuell anställning, i enlighet med kundens krav.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Slutmontering av delsystem och kompletta radarsystem
• Elektrisk mätning och test av komponenter
• Reparationer, uppgraderingar och fältinstallationer hos kunder världen över
• Kontroll och kvalitetssäkring av leveransklara produkter
• Bidra till ständig förbättring och ett effektivt produktionsflöde
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av montering och elektrisk förbindning
• Är lösningsorienterad, självgående och kvalitetsmedveten
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
• Klarar att arbeta i en miljö där snabba förändringar är en del av vardagen
• Är flexibel och beredd att resa internationellt vid behov
Meriterande:
• Teknisk utbildning inom el, elektronik eller mekanik
• Erfarenhet av komposittillverkning eller -bearbetning
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
