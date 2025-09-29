Erfaren Innesäljare / Kundservice till trevligt företag utanför Trollhättan
Standby Workteam AB / Säljarjobb / Trollhättan Visa alla säljarjobb i Trollhättan
2025-09-29
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Trollhättan
, Göteborg
, Borås
, Kungsbacka
, Jönköping
eller i hela Sverige
Med över 30 år i branschen är vi en av Södra Sveriges mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Erfaren Innesäljare / Kundservice till trevligt företag utanför Trollhättan
Är du en lösningsorienterad kundservice-klippa som älskar att ge service både internt och externt? Trivs du i en bred och omväxlande roll med varierande uppgifter där du arbetar i ett nära samarbete med produktion och kollegor? Då kan det vara dig vi söker! Vår kund är ett framgångsrikt tillverkande företag som söker en erfaren Kundservice / Innesäljare till teamet.
Du får en nyckelroll i kundserviceteamet där du arbetar nära kollegor i Stockholm samt i tätt samarbete med produktionen. Du kommer att hantera orderflöden, bokningar och fakturor, samtidigt som du är ett stöd till andra avdelningar med statistik och affärssystemdata. Tjänsten kräver noggrannhet, kommunikationsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi är ett engagerat team med starkt fokus på kvalitet, service och samarbete över avdelningsgränserna.
Låter det kul, skicka då din ansökan idag! Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Handläggning av kundorder
Transportbokningar och uppföljning
Beställning av handelsvaror
Lagerflyttar mellan fabriker och lager
Fakturering och kontering av leverantörsfakturor
Kommunikation med produktionen kring tillverkningsbehov
Ta fram statistik och annan information från affärssystemet till interna avdelningar
Beräkning av kundbonus i samråd med chef eller säljare
Bidra till att ledningshandboken efterlevs
Allmän skötsel av lokaler och utrustning
Aktiv medverkan i det dagliga förbättringsarbetetProfil
Du har flerårig erfarenhet av Innesälj, Sales Support, Kundservice eller Orderadministration. Du har förmodligen erfarenhet från tillverkande industri. Du har god kommunikativ förmåga och fallenhet för problemlösning. Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, och vana att arbeta i affärssystem. B-körkort krävs.
Som person är du nyfiken, prestigelös och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och är mån om att ge god service - både till kunder och kollegor.Om tjänsten
Tjänsten påbörjas som en inhyrning (vikariat) men med förutsättningar för fast anställning. Placering utanför Uddevalla. Start så fort som möjligt.
Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund på 0709-605372
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532008