Erfaren inköpare? Bli en nyckelspelare i Sveriges energiomställning!
2026-02-17
Om rollen
Är du en driven och affärsmässig senior inköpare med förmåga att navigera i komplexa affärsrelationer? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmark. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en erfaren inköpare till inköpsgruppen på Forsmarks Kraftgrupp AB
Om jobbet
Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina inköpskollegor på Forsmark, men också med inköpare på Ringhals, då vi har en omfattande samverkan. I dagsläget är vi sammanlagt ca 35 medarbetare jämnt fördelade mellan Forsmark och Ringhals i en jämn mix av kvinnor och män. Du kommer att företräda främst Forsmark men även Ringhals och i förlängningen även Vattenfall i olika typer av affärsrelationer, dina kontaktytor internt (utanför inköpsenheten) kommer främst att vara riktade mot beställande enheter inom Forsmark och Ringhals. Externt kommer kontaktytorna främst att ligga mot våra leverantörer. I arbetet ingår resor, dels vid möten med leverantörer, dels mellan Vattenfalls siter Forsmark och Ringhals.
I upphandlingar driver du hela processen från start till mål, vilket innefattar analys av leverantörsmarknaden, val av upphandlingsform, förfrågningsunderlag, förhandling med och utvärdering av leverantörer i nära samarbete med den interna uppdragsgivaren samt färdigt kontrakt. Du kommer att hantera komplexa affärskritiska upphandlingar som kräver ett holistiskt och proaktivt arbetssätt.
Du bevakar leverantörernas uppfyllande av avtalsvillkoren, hanterar kontraktsändringar samt meningsskiljaktigheter vid kontraktstolkningar. Du medverkar till att upphandlingsprocessen utvecklas och ansvarar för upphandlingsstrategier inom ditt område. Att dokumentera ditt löpande inköpsarbete är en självklarhet.
Samverkan med motsvarande funktioner inom Vattenfallkoncernen i syfte att analysera och utveckla gemensamma affärsmöjligheter är också en del av uppdraget.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande arbete i en miljö där säkerhet, kvalitet och teknik står i centrum. Du får ta stort ansvar i en verksamhet som präglas av komplexa arbetsuppgifter och god kompetensutveckling. Vi arbetar också ständigt med kunskapsåterföring. Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper.
Efter en inledande introduktionsperiod, där du får möjlighet att sätta dig in i verksamheten och bygga nödvändiga relationer, finns det möjlighet till visst distansarbete.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Relevant universitets- eller högskoleexamen (ekonomisk eller teknisk inriktning) alternativt har motsvarande arbetslivserfarenhet med en gedigen erfarenhet inom yrkesområdet
Förmåga att driva komplexa förhandlingar och skapa långsiktiga affärsrelationer i en internationell miljö
Erfarenhet av att skriva affärsavtal och god kunskap om kommersiell avtalsrätt
Flytande samt goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i dokumentationshanteringssystem och affärssystem (ERP) är meriterande. Vattenfall använder SAP.
För att lyckas i rollen behöver du vara strategisk, ha en hög grad av affärsmässighet och kunna agera självständigt. Arbetet omfattar till stor del kommunikation och förhandlingar med externa leverantörer vilket innebär att det är viktigt att du är affärsmässig, kommunikativ och agerar utifrån Vattenfalls Code of Conduct. Du drivs och engageras av att bygga och underhålla relationer med interna beställande enheter och externa leverantörer. Du har en analytisk förmåga, tar initiativ och agerar proaktivt för att identifiera möjligheter till förbättring.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Ronnie Andersson tfn 070-655 03 47 alternativ Jenny Sandrén, 070-2526974.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Summer Lovlinger tfn 070 194 56 64
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Rolf Olsson, Ledarna - Philip Carendi, SEKO - Conny Nordström, Unionen - Jeanette Manfredsson. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
OBS! Intervjuer kan ske löpande. Skicka din ansökan senast den 8 mars, 2026
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
