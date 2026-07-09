Erfaren injektionssjuksköterska sökes till CMC
entHeal AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-09
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Vi söker en legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vår växande, läkardrivna klinik. Hos oss står medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och naturliga behandlingsresultat i centrum. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, arbetar med hög precision och har ett genuint intresse för estetisk medicin.
Som injektionssjuksköterska arbetar du självständigt med stort eget ansvar, samtidigt som du har nära samarbete och daglig medicinsk support från ansvarig läkare. Du ansvarar för hela patientresan – från konsultation och medicinsk bedömning till behandling, uppföljning och långsiktig behandlingsplanering.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Estetiska injektionsbehandlingar med botulinumtoxin (Botox)
Fillers
Skinboosters
PRP-behandlingar
Intravenösa vitamininfusioner (IV-behandlingar)
Individuella konsultationer och medicinska bedömningar
Upprättande av individuella behandlingsplaner
Uppföljning av behandlingar och patientrådgivning
Dokumentation enligt gällande lagstiftning och klinikens kvalitetsrutiner
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med minst två års klinisk erfarenhet.
Är ansvarstagande, noggrann och arbetar strukturerat.
Har ett professionellt bemötande och skapar förtroende hos patienterna.
Har ett välutvecklat estetiskt omdöme och ett starkt fokus på kvalitet och patientsäkerhet.
Är engagerad och vill utvecklas långsiktigt inom estetisk medicin.
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Hos oss får du:
Kontinuerlig medicinsk support och handledning från ansvarig läkare.
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och vidareutbildning.
Arbeta med högkvalitativa produkter, modern medicinteknisk utrustning och avancerad laserteknologi.
Ett självständigt och varierande arbete med stort eget ansvar.
Flexibel arbetstid.
Möjlighet att på sikt utöka tjänsten till heltid i takt med verksamhetens utveckling.
Hos oss får du arbeta i en trygg och professionell arbetsmiljö där kvalitet och medicinsk kompetens genomsyrar verksamheten.
Välkommen att skicka ditt CV och personliga brev via e-post till cmcmalmo@gmail.com
. Märk din ansökan med "Injektionssjuksköterska".
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas för rekryteringsändamål i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: cmcmalmo@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "injektionssjuksköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare entHeal AB
(org.nr 559186-3500)
Regementsgatan 94 (visa karta
)
217 51 MALMÖ Arbetsplats
Cosmetic Medical Clinic Kontakt
Parisa Karladani pkarladani@gmail.com 0793041780 Jobbnummer
9998055