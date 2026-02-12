Erfaren ingenjör som vill jobba inom radarområdet
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-02-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta i teknikens och forskningens absoluta framkant? Lockas du av att kombinera teori, experiment och analys för att lösa komplexa problem med direkt betydelse för Sveriges försvar och säkerhet? Trivs du i en miljö där nyfikenhet, samarbete och kreativitet driver utvecklingen framåt? Då kan FOI vara din nya arbetsplats!Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som forskningsingenjör hos oss arbetar du i utvecklingens framkant, samtidigt som du är en del av en stöttande och lärande miljö. Du bedriver utveckling och forskning till nytta för våra uppdragsgivare inom försvarssektorn. Arbetet kan spänna från idé och modellering till experiment och analys - och du får möjlighet att bidra både med din tekniska kompetens och ditt perspektiv. Inom enheten finns såväl erfarna experter som nyanställda ingenjörer, vilket skapar goda förutsättningar för mentorskap och kompetensutbyte. Du behöver inte kunna radar när du börjar hos oss, men du ska vara nyfiken och vilja sätta dig in i de tekniska områden som är relevanta för verksamheten. Det innebär att du kontinuerligt kommer att vidareutveckla din kompetens, både inom ramen för forskningsprojekten och genom individuellt anpassad kompetensutveckling utifrån dina och verksamhetens behov. Vi söker dig som är nyfiken och lösningsorienterad, med intresse för att arbeta i gränslandet mellan teori och praktik.
Exempel på arbetsuppgifter är utveckling av försökssystem och prototyper för experiment inom radarområdet, deltagande i laboratorieförsök samt analys och värdering av tekniska systems prestanda. Arbetet kan även omfatta planering, medverkan och dataanalys vid fältförsök samt mätning och funktionsverifiering av radarsystem. Tjänsten kan dessutom innefatta kundkontakter och projektledning, beroende på dina erfarenheter och intressen.
Om verksamhetsområdet
Du kommer att ingå i verksamhetsområdet Radar som tillhör avdelningen Telekrig i Linköping. Enheterna inom verksamhetsområdet arbetar bland annat med att utveckla, demonstrera och utvärdera tekniska system för försvarstillämpningar. Verksamheten är både teoretiskt och experimentellt orienterad med mätningar som utförs både i labb och ute i fält.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik eller datateknik, alternativt inom ett annat område som FOI bedömer som motsvarande
Goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Några års arbetslivserfarenhet
Som person är du självgående, flexibel, kvalitetsmedveten och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som trivs med att samarbeta, dela kunskap och bidra till en positiv arbetskultur. Vi vill ta vara på alla dina kunskaper och intressen, varför du gärna får beskriva dina andra kompetenser och intressen som du vill fortsätta att utveckla hos oss.
Meriterande
Kunskaper om radarteknik, mikrovågsteknik eller radioteknik
Kunskaper om signalbehandling
Kunskaper om elektronikkonstruktion
Erfarenhet av arbete i lab- och utvecklingsmiljö
Erfarenhet av inbyggda system och digitala lösningar
Kunskap i programmeringsspråk och utvecklingsverktyg, som t.ex. Matlab, C/C++, Java, Python
B-körkort
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 1 mars 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jacob Löfvenberg Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Jacob Löfvenberg +46 13-37 80 00 Jobbnummer
9738552