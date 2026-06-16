Erfaren ingenjör med intresse för inomhusmiljöfrågor
Boverket, Enheten för byggande och inomhusmiljö / Byggjobb / Karlskrona Visa alla byggjobb i Karlskrona
2026-06-16
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, Malmö
eller i hela Sverige
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 250 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
Som expert på inomhusmiljöfrågor på Boverket tillhör du enheten för byggande och inomhusmiljö. Vi är ca 25 medarbetare varav drygt hälften är placerade i Karlskrona och övriga är placerade i Malmö. Hos oss finns personer med stor bredd och djup inom bygg, miljö, hållbarhet och hälsa. Vi har erfarenheter från alla delar av byggsektorn, näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och forskning. På enheten arbetar vi bl a med att förvalta, utveckla och följa upp Boverkets byggregler. Vi deltar i och leder olika utredningar som exempelvis regeringsuppdrag och andra förekommande uppgifter med fokus på byggande. Enhetens personal är indelade i team efter kompetensområden och du kommer att tillhöra Miljö- och hållbarhetsteamet.
1 plats(er).
Din roll hos oss
I rollen som expert på inomhusmiljöfrågor hos oss arbetar du med att förvalta och utveckla Boverkets byggregler för inomhusmiljö i Sverige.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Leda eller delta i utredningsarbete och regeringsuppdrag inom området hygien, hälsa och miljö samt närliggande områden
Arbeta med omvärldsbevakning, uppföljning, utveckling, vägledning och kunskapsspridning kring Boverkets byggregler, särskilt föreskrifter om hygien, hälsa och miljö, men även inom andra närliggande områden
Arbete i tvärprofessionella team i samverkansprojekt med interna och externa intressenter
Svara på frågor från exempelvis medborgare, bransch och andra myndigheter
Din kompetensprofil
Vi söker dig som:
är ingenjör eller civilingenjör med bred och djup byggnadsteknisk kompetens
har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
har erfarenhet av och god förmåga att leda möten och hålla presentationer
Det är meriterande om du har:
Djupare sakkunskap inom områdena ventilation, termisk komfort och fuktsäkerhet
Det är önskvärt men inget krav, att du har erfarenhet på området av:
att föreläsa och utbilda
att leda och driva komplexa projekt inom bygg eller liknande
att självständigt ansvara för utredningar eller projekt
projektering och produktion
skadeutredningar
forskning och utveckling
standardisering
deltagit i kunskapsnätverk
Personliga egenskaper
Du gillar att lära dig nya saker och ser lärande som en naturlig del av din arbetsdag. Du ser möjligheter i att arbeta med delvis otydliga målbilder som formas efterhand. Du har lätt för att hantera olika frågeställningar parallellt, är initiativtagande och arbetar självständigt och strukturerat för att nå uppsatta mål. Du har god samarbetsförmåga, gillar tvärprofessionella samverkansprojekt och kan ta in och förstå flera perspektiv på en och samma fråga.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor.
Anställningen
Hos oss får du:
ett kvalificerat och samhällsviktigt uppdrag där din kompetens gör skillnad
trevliga, engagerade och kompetenta kollegor i en kunskapsintensiv och stimulerande arbetsmiljö
en arbetsplats med goda möjligheter till professionell utveckling och kompetensutveckling
flexibla arbetssätt med möjlighet till distansarbete enligt myndighetens riktlinjer
en arbetsplats med fokus på hållbarhet, inkludering och balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlskrona eller Malmö. Tillträde enligt överenskommelse. På Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona samt på kontoret i Malmö kommer du att få arbeta på en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Vi annonserar samma tjänst i två annonser på grund av att vi erbjuder två alternativa placeringsorter.
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruit. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökan kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2032/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boverket
(org.nr 202100-3989)
Box 534 (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Arbetsplats
Boverket, Enheten för byggande och inomhusmiljö Kontakt
ST-Boverket
Emma Fäldt 0455-35 32 94 Jobbnummer
9965150