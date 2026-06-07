Erfaren ingenjör inom RF-, mikrovågs- och mätteknik
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-06-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Du kommer att ingå i ett team som utvecklar radarsensorer. Vi arbetar med antenner, mikrovågsteknik, mätningar och signalbehandling i hela utvecklingskedjan från koncept och systemdesign till färdig produkt.
Hos oss får du spännande arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter. Vi jobbar inom många olika teknikområden som innebär goda möjligheter att på sikt ta sig an nya uppgifter. Du kan fördjupa dig tekniskt, arbeta systemövergripande eller ta en ledande roll. Vi tillämpar kontinuerligt lärande där dina uppgifter och ansvarsområden anpassas till din utveckling och dina intressen. Hos oss får du delta på konferenser utomlands, arbeta i teknikstudier och samarbeta med universitetsforskare.Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Du är en erfaren högskole- eller civilingenjör och du har arbetat med RF-, mikrovågs- och mätteknik. Det är viktigt att du är engagerad och har förmåga att samarbeta med andra människor. Det är meriterande med erfarenhet av radar. Du måste tycka att det är roligt att kontinuerligt lära sig ny teknik och nya metoder.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt körkort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB sanna.odenhed@saabgroup.com Jobbnummer
9951105