Erfaren Hrbp Till Stort Bolag I Sundsvall
SJR in Sweden AB / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-10-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Sundsvall
, Gävle
, Umeå
, Tierp
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill kliva in i en HR-roll där stöttning, struktur och kommunikation står i centrum. Det här är ett konsultuppdrag med start omgående och sträcker sig initialt över 6 månader. Kunden har sitt säte i Sundsvall och du förväntas vara på kontoret ca 3 dagar/vecka.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Rollen är bred och innefattar hela HR-hjulet, med mycket fokus på fackliga dialoger och chefsstöd.
För att lyckas i rollen tror vi att du;
• Har mycket god erfarenhet av HR-arbete och är trygg i din kompetens
• Är självgående, kommunikativ och van att ta tuffa dialoger och svåra samtal
• Trivs med att coacha och stötta chefer i deras ledarskap
• Behärskar både svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är en person som gillar att ta ansvar och får energi av att lösa problem. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i dialogen med både chefer och medarbetare. Med din drivkraft och ditt självledarskap tar du dig an uppgifter med både struktur och engagemang. Du är också lösningsorienterad och du har förmågan att navigera i komplexa situationer med både lugn och tydlighet.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson, rebecca.persson@sjr.se
Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-07.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/10/SJR-Bild-konsult.--scaled.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9576572