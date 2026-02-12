Erfaren HR-generalist till Försvarsmaktens Transportenhet
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Var med och håll Sveriges försvar i rörelse!
Det börjar ofta med en förfrågan: "Kan vi få trupp och materiel på plats snabbare?"
På Försvarsmaktens Transportenhet arbetar vi med att få allt och alla dit de ska, när det behövs som mest. Nu söker vi en erfaren HR-generalist som tillsammans med oss vill vara en del av detta viktiga uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM) - nationellt och internationellt. I FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Om rollen
Detta är en självständig roll där du kommer att hantera samtidigt förekommande områden och uppgifter inom personalfunktionen, både operativt och strategiskt. Därmed ser vi att du har tidigare praktisk erfarenhet av arbete inom chefsstöd. Hos oss ingår du i Stabsavdelningen tillsammans med ytterligare två HR-generalister som är placerade i Stockholm och Boden. Tillsammans utgör ni chefsstödet inom Transportenhetens med verksamhet på flera orter i Sverige. Din roll kommer främst att utgöra det lokala HR-stödet till cheferna inom enheten där arbetet innefattar samtliga förekommande områden inom personalfunktionen men med särskilt fokus på arbetsmiljö- och jämställdhetsområdet. Du kommer att ha löpande kontakt och samverkan med dina HR-kollegor där ni tillsammans stödjer varandra i den dagliga driften för enheten. I dina uppgifter ingår också administrativa delar såsom beslutsunderlag, stöd vid rekrytering, KPI-rapportering, ärendehanteringssystem, mötesprotokoll, registervård, rapportering inom arbetsmiljö och rehabilitering mm.Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleexamen inom HR alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Minst fem års arbetslivserfarenhet av verksamhetsnära chefsstöd, gärna inom statlig sektor
• Erfarenhet av praktiskt arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete.Dina personliga egenskaper
Då HR-generalisterna på enheten också funktionsstyrs av HR-sektionen på FMLOG Stab välkomnar vi dig som självständigt kan planera och prioritera inkommande arbetsuppgifter från flera kanaler, av varierande karaktär och nivå. Egenskaper som lösningsfokus, hög nivå av eget ansvar, initiativförmåga samt flexibilitet är av stor vikt. En förutsättning som vi ser för att lyckas i denna roll är en salutogen inställning toppat med prestigelöshet och tålamod. Du skapar lätt goda relationer och bygger nätverk - något som är värdefullt i vår samverkansintensiva vardag. Du trivs i och navigerar dig fram i perioder av tempoväxlingar och du arbetar systematiskt och tar ansvar för att saker blir gjorda i rätt tid. Du har god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Arbetat i SAP GUI
• Arbetat med personaltjänst i Försvarsmakten (personalkategorin militär personal)
• Körkort B (manuell)
• Erfarenhet av militär verksamhet, exempelvis egen värnplikt eller från frivilligverksamhet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning (för dig som inte är anställd hos Försvarsmakten)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Resor i tjänsten förekommer
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta, rekryterande chef Maria Hedman.
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-12.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737857