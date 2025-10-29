Erfaren HR specialist till Botkyrka kommun.
2025-10-29
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren HR specialist till vår kund Botkyrka kommun.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Antingen 251201 alt 260112
Längd: 12 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till arbete på distans finns utifrån verksamhetens behov ca 2 dagar i veckan. Efter överenskommelse med verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Botkyrka kommun behöver täcka upp för en ledighet med en konsultlösning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsakDina arbetsuppgifter
Som HR-specialist skall man besitta kunskap inom såväl arbetsrätt, lönebildning och arbetsmiljöfrågor och vara väl insatt i kommunal verksamhet med focus på skola.
HR specialist har ett stort eget ansvar och förväntas kunna genomföra förhandlingar med fackliga organisationer på egen hand. HR specialisten arbetar nära utbildningsförvaltningens chefer
för att ge dem stöd i samtliga frågor inom HR området.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier.
• Personalvetarexamen från högskola/universitet,
• Minst tre års arbetslivserfarenhet från att ha arbetat brett med olika förekommande processer inom HR-området, samt med kollektivavtal inom kommun eller region
• Arbetsrättslig kunskap och erfarenhet är en nödvändighet.
• Mycket god förmåga att kunna uttrycka sig korrekt i både tal och skrift då HR specialist stödjer chefer och förvaltning i bl.a. arbetsrättslig dokumentation och utredningar.
• God vana av digitala verktyg samt av att arbeta i olika HR-system
Välorganiserad och noggrann, slutför det som påbörjas och håller deadlines.
God problemlösningsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt, samt förmåga att se logik och samband i komplex information.
Om verksamheten
Tycker du att detta stämmer in på dig? Då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se
9580478