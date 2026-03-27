Erfaren HR konsult | Offentlig verksamhet | Gävle
Experis AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-03-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Är du en HR-konsult som trivs i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor? Jefferson Wells söker nu en HR-generalist till ett konsultuppdrag där du får arbeta brett med operativt HR-stöd och rekrytering i en större organisation inom offentlig sektor.
Välkommen med din ansökan!
Ort: Gävle
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid
Uppdragets längd: Start omgående - tom december 2026, med möjlighet till förlängning 6 månader
Övrigt: Intervjuer sker löpande
Om uppdraget
I detta uppdrag kommer du att arbeta som HR-konsult med ett brett operativt ansvar inom HR. Du ger stöd till chefer i frågor som rör anställningsvillkor, personaladministration, arbetsrätt och rekrytering. Rollen är verksamhetsnära och innebär ett nära samarbete med chefer och kollegor inom organisationen.
Arbetet är varierande och kombinerar operativa uppgifter med ett konsultativt förhållningssätt. Möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-konsult/HR-generalist ingår bland annat att:
Ge operativt HR-stöd till chefer i personalrelaterade frågor
Stödja chefer i tillämpning av arbetsrätt, regelverk och kollektivavtal
Arbeta med rekrytering i hela processen - från kravprofil och annonsering till urval och tillsättning
Ta fram intervju- och referensguider samt vid behov delta i intervjuer
Arbeta i digitala rekryteringsverktyg
Säkerställa ett strukturerat och professionellt arbetssätt inom HR- och rekryteringsprocesser
Samverka med andra HR-funktioner för att säkerställa ett enhetligt och kvalitetssäkrat HR-arbete.
Vem vi söker
För det här uppdraget söker vi dig som tycker om att arbeta nära verksamheten och som trivs i en roll med många kontaktytor. Du känner dig trygg i att ta eget ansvar samtidigt som du uppskattar ett nära samarbete med chefer och kollegor. Med ett lösningsorienterat och strukturerat arbetssätt har du lätt för att sätta dig in i verksamhetens behov och bidra med relevant HR-stöd.
Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och engagerad. Du bygger förtroende genom ett professionellt och lyhört bemötande, tar egna initiativ när det behövs och bidrar till ett positivt och prestigelöst samarbetsklimat.
Kvalifikationer och erfarenhet
Relevant akademisk utbildning inom HR/personalvetenskap eller motsvarande
Erfarenhet från HR arbete inom offentlig verksamhet
Minst 3-4 års erfarenhet av brett, operativt HR-arbete
Erfarenhet av att arbeta med rekrytering och genomföra hela rekryteringsprocesser
Erfarenhet av att stötta chefer i HR-relaterade frågor
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag för chefer och specialister inom bland annat HR, ekonomi, teknik och verksamhetsutveckling. Vi samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom både privat och offentlig sektor i hela Sverige.
Som konsult hos Jefferson Wells får du trygg anställning, tillgång till engagerade konsultchefer med branschkunskap och möjlighet att utvecklas i spännande uppdrag. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Drottninggatan 33A, 803 20, Gävle (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
9825354