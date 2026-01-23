Erfaren HR administratör Schemaläggning Sjöfartsverket.
2026-01-23
Nu söker i en erfaren HR administratör till vår kund som är Sjöfartsverket i Stockholm.
• Omfattning: heltid 100%
• Start: 2026-03-09 (ev tidigare om det går)
• Längd: 2026-10-08, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till del distansarbete.
Observera att detta är en säkerhetsklassad tjänst nivå 2. Det innebär att du måste genomgå och klara en säkerhetsprövning med efterföljande registerkontroll innan du kan påbörja uppdraget.
På grund av förändringar i kollektivavtal kommer administration kring besättning att öka och fartygen behöver hjälp med administration och planering.
rollen som HR-administratör inom framförallt schema- och personalplanering har du en nyckelfunktion i att säkerställa en effektiv och välfungerande drift inom sjöfarten. Du arbetar nära befälhavare och stöttar dem i planering och bemanning av personal.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat bemanningsuppföljning, schemaplanering, kontroll av behörigheter samt övriga administrativa uppgifter kopplade till personalplanering.
Du fungerar som en viktig länk mellan befälhavare och personal och ansvarar för att gällande rutiner, kollektivavtal och föreskrifter efterlevs. Tyngdpunkten i rollen ligger på långsiktig personalplanering, men du bidrar även vid kortsiktig planering vid behov.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I denna tjänst kan nedan (men inte uteslutande) arbetsuppgifter förekomma;
• Schemaplanering för besättning
• Planering av bemanning och personal
• Löpande personaladministration (exempelvis kontroll av behörigheter och certifikat m.m.)
• Handläggning av anställningsärenden
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom schema- och personalplanering
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper om kollektivavtal
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
• God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat med scheman, behörigheter och certifikat.
Meriterande:
• Om du har erfarenhet av arbete inom transportsektorn?
• Om du arbetat som schemaplanerare utöver de obligatoriska kravet på ett år.
Referenser:
Du behöver ange referenser från två (2) liknande uppdrag/anställningar som utförts under de senaste två (2) åren (räknat från 2024-01-30) på liknande uppdrag/anställningar som: Schemaplanerare.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar in på dig?
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
