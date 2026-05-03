Erfaren hovmästare/restaurangansvarig sökes kvällstid
2026-05-03
PANOS PANOS TAVERN har på kort tid blivit ett av Göteborgs mest uppskattade restaurangkoncept för autentisk grekisk mat, varm atmosfär och personlig service. Restaurangen ligger i ett av stadens mest charmiga områden och lockar både lokala gäster, företag och internationella besökare.
Nu söker vi en erfaren hovmästare som kan ta ansvar för kvällsdriften och bidra till att våra gäster får en upplevelse i toppklass.

Arbetsuppgifter
Leda och koordinera service under kvällstid
Ta emot bokningar och välkomna gäster
Säkerställa hög service och struktur i restaurangen
Stötta serveringspersonalen och skapa lugn även under högt tempo
Aktivt bidra till merförsäljning och återkommande gäster
Vara en naturlig länk mellan kök och servis
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet från restaurangbranschen
Har arbetat som hovmästare eller i ledande servisroll
Är trygg, organiserad och lösningsorienterad
Klarar högt tempo utan att tappa fokus
Har stark känsla för service och detaljer
Är lojal, ansvarstagande och professionell
Erfarenhet från à la carte och gärna medelhavs-/premiumrestaurang är meriterande.
Vi erbjuder:
Ett etablerat koncept med mycket nöjda gäster
Ett engagerat team
Arbete främst kvällar och helger
Möjlighet att växa tillsammans med verksamheten
Viktigt:
Sök endast om du har relevant erfarenhet och verkligen vill ta ansvar i en verksamhet med höga ambitioner.
Skicka CV, referenser och en kort presentation till: panos@houseofpanos.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: panos@houseofpanos.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pard AB
(org.nr 559288-0875), http://www.panostavern.se
Teknologgatan 3 (visa karta
)
411 32 GÖTEBORG Jobbnummer
9887630