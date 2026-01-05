Erfaren housekeeping personal för säsongs jobb!
2026-01-05
Vi söker hotellstädpersonal för Säsongsjobb i norra Sverige!
Är du redo för ett oförglömligt äventyr?
Vi söker dig som brinner för service är ansvarsfull noggrann och har ett öga för detaljer!
Arbetet kräver att du trivs med att arbeta i högt tempo och tar ansvar för kvalitet och service.
Har du tidigare arbetat inom hotell städ och sugen på ett vinter uppdrag är du varmt välkommen att söka.
Vi står för transporten tur & retur
Personal boende finns på plats!
Meriterande om du har möjlighet att arbeta hela perioden som löper till slutet på April.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobb@rekryteramera.se Arbetsgivare R.M recruit AB
