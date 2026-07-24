Erfaren Hjullastar- & Grävmaskinförare sökes till Piteå
Bolt.Works Sverige AB / Maskinförarjobb / Luleå Visa alla maskinförarjobb i Luleå
2026-07-24
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Är du en erfaren maskinförare som söker nya utmaningar inom bygg och anläggning? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande hjullastar- och grävmaskinförare till vårt team i Piteå.
Hos oss får du arbeta i varierande och spännande projekt där kvalitet, säkerhet och teamwork står i fokus. Vi erbjuder en stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och ett starkt lag där alla arbetar mot samma mål.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som hjullastar- och grävmaskinförare kommer du att ha en viktig roll i det dagliga arbetet ute på våra projekt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av körning av hjullastare och grävmaskin i olika typer av mark- och anläggningsarbeten. Även andra arbetsuppgifter inom bygg och anläggning kan förekomma, och vid behov även lastbilskörning.
Arbetet är varierande och ställer krav på självständighet, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av att köra grävmaskin
Har flera års erfarenhet av att köra hjullastare
Har god vana av arbete inom bygg- och anläggningsprojekt
Talar och förstår svenska väl
Har certifikat för Arbete på väg 1 & 2
Har B-körkort
Har C-körkort och YKB (meriterande)
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett växande företag
Spännande och varierande projekt
Moderna maskiner och bra arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Därför ska du välja oss
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där erfarenhet, yrkesstolthet och samarbete värdesätts högt. Vi satsar på våra medarbetare och arbetar för att skapa en trygg och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att växa långsiktigt.Så ansöker du
Låter detta som rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du intresserad?
Ansök om platsen snabbt via Bolt-appen eller vår hemsida. Du kan också bifoga ditt CV till din ansökan. Vi behandlar ansökningar och intervjuar kandidater under ansökningstiden. Platserna fylls så snart lämpliga personer hittas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010899