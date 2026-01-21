Erfaren hissmoderniseringstekniker sökes till Stockholm
2026-01-21
Vi söker nu en självgående moderniseringstekniker för ALT Hiss i Stockholm. Du blir en del av ett expansivt företag med en öppen och positiv arbetsmiljö, där du ges stor frihet att planera och genomföra ditt arbete.
Om du är en praktiskt lagd och erfaren tekniker som vill arbeta med att modernisera hissar i olika omfattningar och fabrikat - och trivs med ett självständigt arbete där du får ta stort eget ansvar - då kan detta vara en fantastisk möjlighet för dig!
Om jobbet:
Som moderniseringstekniker hos ALT Hiss kommer du att arbeta med att byta ut större delar av hissar, såsom dörrar, motorer, linor och hisskorgar. Du kommer även att uppdatera elstyrningar och vid behov byta ut maskineri och dörrvagnar.
Arbetet är både fysiskt och tekniskt krävande och innebär stort ansvar - därför söker vi dig som är trygg i att fatta beslut och lösa problem på plats. Du behöver kunna planera, utföra och slutföra arbetet självständigt, samtidigt som du har ett gott samarbete med både kollegor och kunder.
Du kommer att arbeta med hissar av olika fabrikat, vilket gör jobbet både varierande och utvecklande.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av både el och mekanik, gärna med ett par års erfarenhet inom hissmodernisering, installation eller reparation.
Du är en självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande person som kan ta egna initiativ och driva arbetet framåt - även när förutsättningarna förändras.
Du trivs i en roll där du får mycket frihet, samtidigt som du är noggrann, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta i team. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du är strukturerad, kommunikativ och har ett högt säkerhetstänk.
Vad erbjuds:
• Ett omväxlande och fritt jobb med stor frihet under ansvar
• En arbetsplats i ett expansivt företag med en positiv och öppen kultur
• Kollegor i världsklass, bra villkor och stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling
• Ett företag där personalen är en av våra största tillgångar - vi satsar på långsiktig trivsel och engagemang.
Om du är intresserad av att arbeta med hissmodernisering och vill vara en del av ett professionellt och växande team - tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
