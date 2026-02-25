Erfaren hemstädare till våra kunder i innerstaden Stockholm.
Vasa Clean by Vitsvik AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vasa Clean by Vitsvik AB i Stockholm
Om jobbet
Vi söker vi någon som verkligen kan städning. Du ser detaljer och har kunskap om städteknik och material. Det är viktigt att du gör det lilla extra så att kunden verkligen känner att de kommer hem till ett välstädat hem!
Är det du? Tveka inte att söka till oss och få möjlighet att bli en del av Vasa Clean-familjen!
Vasa Clean är ett städbolag mitt i Vasastan i Stockholm, som är både proffesionellt och familjärt. Hos oss får du både tjänstepension och är försäkrad på arbetet och vi vill att du ska trivas hos oss!
Vi som älskar att städa vet hur man skapar ett rent hem. Vi behöver dig som älskar att städa och vet hur man gör! Är du bra på att se detaljer och har en hög känsla för service? På Vasa Clean ger vi våra kunder städtjänster av högsta kvalitét. För oss är det viktigt att du trivs med jobbet att skapa välstädade hem. Du kommer att jobba främst i innerstaden.
Vi erbjuder en unik möjlighet till ett fritt arbete där du har stort inflytande och vi erbjuder en stressfri vardag med ett arbete du kan trivas med. För oss är det viktigt att du mår bra på jobbet och med dina kunder. Därför är vi lyhörda på dina önskemål och tillsammans bygger vi ett schema som du tycker känns 100 procent.
Vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@vasaclean.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vasa Clean by Vitsvik AB
(org.nr 559400-4102), http://www.vasaclean.se
Torsgatan 59 (visa karta
)
113 37 STOCKHOLM Jobbnummer
9764257