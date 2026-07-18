Erfaren hemstädare till Nordiska StädKompaniet Stockholm
Grusza, Mateusz Robert / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grusza, Mateusz Robert i Stockholm Publiceringsdatum2026-07-18Om företaget
Vi är Nordiska StädKompaniet – ett litet, personligt städföretag i Stockholm med 4,7 ★ på Google. Vi tror på trygghet och kvalitet: samma städare kommer tillbaka till samma kund varje gång, vi jobbar efter tydliga checklistor, och våra kunder vet alltid vem de kan höra av sig till. Nu växer vi och söker fler noggranna hemstädare som vill vara med och bygga något bra.Om tjänsten
Du städar i privata hem runt om i Stockholm. Du utgår från en checklista för varje jobb och har regelbunden kontakt med kunderna – därför är det viktigt att du kan prata svenska obehindrat och göra ett noggrant, självständigt arbete som vi kan lita på.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Hemstädning hos privatkunder enligt vår checklista
Dammsugning, golv, kök, badrum och ytor
Att hålla en jämn, hög kvalitet så att kunden blir nöjd varje gång
Enklare kontakt med kund på plats
Vi söker dig som (krav)
Har minst 2 års erfarenhet av hemstädning (privata hem – inte enbart lokal-, kontors- eller butiksstädning)
Talar svenska obehindrat – du har daglig kontakt med kunder och måste kunna förstå och kommunicera utan problem
Har svenskt personnummer och rätt att arbeta i Sverige
Är noggrann, pålitlig och kan följa en checklista självständigt
Kan ta dig till kunder i Stockholm med kollektivtrafik
Vi är ett rökfritt företag och erbjuder en rökfri arbetsmiljö.
Meriterande
Erfarenhet av fönsterputs eller flyttstädning
Vana att jobba efter ett system där man åker ut till olika kunder och följer en arbetslista
Anställning & villkor
Timlön 140–160 kr/tim beroende på erfarenhet
Vi inleder oftast med provanställning, med möjlighet att växa till heltid.
Vit anställning – lön och skatt enligt lag
Tillträde: omgående / enligt överenskommelse
Placering: Stockholm med omnejd
Så ansöker du
Skicka din ansökan till info.nordiskastad@gmail.com
. För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan vill vi att du svarar på följande frågor direkt i mejlet (ansökningar utan svar går vi tyvärr inte vidare med):
Hur många års erfarenhet har du av hemstädning i privata hem?
Har du svenskt personnummer?
Kan du arbeta vitt (officiell anställning med lön och skatt)?
Röker du?
Hur bra talar du svenska? (t.ex. modersmål / flytande / bra / grunderna)
I vilket område bor du och hur långt har du till centrala Stockholm?
När kan du börja, och vill du jobba deltid eller heltid?
Vi ser fram emot att höra från dig!
Mateusz – Nordiska StädKompaniet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info.nordiskastad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grusza, Mateusz Robert Arbetsplats
Nordiska Städkompaniet Kontakt
Nordiska Städkompaniet info.nordiskastad@gmail.com Jobbnummer
10005952