Erfaren hemstädare/lokalvårdare till Vällingby, Västerort
2026-02-14
Tjänsten innebär professionell städning hos privatkunder på dagtid och kräver goda kunskaper i svenska språket, relevant arbetsvana samt hög noggrannhet och självständighet.Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privatkunder
Flyttstädning, storstädning och liknande uppdrag
Arbete på dagtid enligt schema
Självständigt ansvar för kvalitet och kundbemötandeKvalifikationer
Erfarenhet av professionell städning i privata hem (Hemstädning)
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Noggrann, ansvarstagande och självständig
Flexibel och tillgänglig minst 12 timmar per vecka
Bosatt i eller nära Vällingby (t.ex. Hässelby, Spånga, Bromma)
Meriterande:
Utbildning inom lokalvård (SRY, PRYL eller motsvarande)
B-körkort (svenskt eller europeiskt)
Vi erbjuder
Arbete på dagtid i Vällingby och Västerort
Timanställning med 1,5-2 veckors framförhållning
Möjlighet till fler arbetspass vid gott samarbete
Avtalsenlig lön, OB-tillägg, semesterersättning och pensionsförsäkring
Milersättning vid användning av egen bil
Rekryteringsprocess
Ansökan görs genom att besvara ett antal kontrollfrågor på vår hemsida. Om frågorna besvaras korrekt får du möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter.
Viktigt: Komplettera din ansökan med relevanta bilagor.
För rätt person - med dokumenterad erfarenhet, körkort samt en flexibel, ansvarstagande och initiativrik arbetsstil - finns möjlighet att arbeta upp till minst 16 timmar per vecka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Iscella Städ & Servicecenter AB
