Erfaren hård-och mjukvarutestare - Norra Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på WeStaff söker nu en erfaren hård- och mjukvarutestare till ett ledande högteknologiskt företag i norra Stockholm. Här får du en nyckelroll i ett avancerat utvecklingsteam som arbetar med innovativa sensor- och kameraprodukter för professionella tillämpningar.
Du blir en viktig del av avdelningen för Verifiering & Validering (V&V), där du får kombinera praktiskt testarbete med teknisk analys, automation och kravhantering i en miljö som präglas av innovation, precision och samarbete över flera teknikområden.
Om rollen
Som testare inom V&V kommer du att arbeta nära både hårdvaru- och mjukvaruutvecklare i produktprojekten. Du representerar test- och verifieringsfunktionen i projektet och ansvarar för testutveckling, exekvering och rapportering baserat på produktens krav.
Du deltar i hela livscykeln från nya produktprojekt till uppdateringar av befintliga produkter. Arbetet sker i nära samverkan med flera discipliner, vilket ställer krav på både självständighet och god samarbetsförmåga.
Du kommer att arbeta både med manuella och automatiserade tester, och bidra till att säkerställa att produkterna håller högsta möjliga kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla, planera, genomföra och dokumentera tester för hårdvara och mjukvara
Utföra både manuella och automatiserade tester
Utvärdera testresultat och rapportera avvikelser och förbättringsförslag
Delta aktivt i produktprojekt och representera V&V i tvärfunktionella team
Bidra till förbättring av testmetodik, processer och verktyg
Testa uppdateringar av befintliga produkter vid hårdvaru- och mjukvarureleaser
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren testare med brett tekniskt intresse och en god förståelse för både hårdvara och mjukvara. Du arbetar metodiskt, har en analytisk ådra och trivs i rollen där du får kombinera teknik, noggrannhet och samarbete.
Du kan arbeta självständigt, men också ta en ledande roll inom testområdet i projekt med många kontaktytor. Du har förmågan att se helheten, förstå produktens syfte och bidra till hög produktkvalitet genom systematiska tester.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av testning av hård- och mjukvarusystem
Erfarenhet av både manuell och automatiserad testning
Kunskap i Python och gärna erfarenhet av Robot Framework
Erfarenhet av verktyg som: Zephyr Scale (test management), R4J (kravhantering), Jira (ärendehantering), Confluence (dokumentation)
Förmåga att läsa och förstå kravdokument, hårdvaruspecifikationer och testspecifikationer
God kommunikativ förmåga och strukturerat arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Erfarenhet av testautomation eller tidigare arbete med sensor- eller kamerateknik är meriterande.
Praktisk information
Omfattning: Heltid
Placering: Norra Stockholm
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Upplägg: Arbetet sker 100% på plats i norra Stockholm.
Vi erbjuder:
En roll i ett internationellt, högteknologiskt företag i teknikens framkant
Möjlighet att arbeta brett med både hårdvara och mjukvara
Ett kompetent och sammansvetsat team med stort teknikintresse
Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka teststrategier och metoder
Kollektivavtal, konkurrenskraftig lön och mycket god arbetsmiljö
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Läs mer om oss på www.westaff.se Ersättning
