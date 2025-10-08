Erfaren hantverkare som vill podda om bygg renovering och byggregler
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Arbetsgivare Rättsakuten AB Hementreprenadpodden
Plats Stockholm eller på distans
Omfattning Uppdragsbaserat 15 avsnitt planeras
Ersättning 1000 kr per avsnitt
Start Enligt överenskommelse
Om rollen
Vi söker en erfaren hantverkare som vill vara med i Hementreprenadpodden en ny poddserie om bygg renovering och byggregler. Du deltar i samtal delar med dig av din yrkeskunskap och visar hur hantverk ska utföras fackmässigt enligt AMA Hus Boverkets byggregler BBR och branschregler för våtrum BBV GVK Säker Vatten. Inspelningarna sker både i studio och ute på byggplatser.
Ditt uppdrag
Du får 1000 kr per poddavsnitt och vi planerar att spela in 15 avsnitt. Du kan delta som egenföretagare vilket ger marknadsföring för ditt eget bolag i podden eller som enskild yrkesperson utan bolag som inbjuden expert. Du har tillgång till badrum kök tillbyggnader eller andra projekt där vi kan filma för podden. Vi kommer även filma i studio, men behöver även se hur man bygger tätskikt i badrum, och hur kök byggs upp, samt övriga moment av intresse.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av bygg och renoveringsarbeten i hus och lägenheter
Kan läsa ritningar följa kontrollplaner och arbeta enligt AMA Hus och BBR
Är noggrann ansvarstagande och har yrkesstolthet
Kan prata och förklara byggfrågor på ett engagerande sätt
Vi erbjuder
1000 kr per avsnitt 15 avsnitt planeras
Möjlighet att marknadsföra ditt företag i podden
Professionell inspelningsmiljö och filmade inslag på plats
Publiceringsdatum2025-10-08Så ansöker du
Skicka en kort presentation gärna med exempel på tidigare projekt eller bilder. Berätta varför du vill dela din yrkeskunskap i poddformat.
Epost info@hementreprenadpodden.se
Kontaktperson Fredrik Jörgensen producent
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Videoklipp där du förklarar din lämplighet för tjänsten mejla eller skicka länk.
